تعرفوا على أكثر عشرة زلازل دموية في القرن الحادي والعشرين

النقاط الرئيسية الزلزال الحالي أكثر فتكاً من الزلزال الذي أودى بـ 17,400 شخص في آب/أغسطس 1999 في تركيا وحدها

تسبّب زلزال بقوة 9,1 درجات قبالة شواطئ سومطرة عام 2004 في إندونيسيا بموجة تسونامي عاتية قضى فيها أكثر من 230 ألف شخص

في عام 2010 أسفر زلزال بقوة 7 درجات عن سقوط أكثر من 200 ألف قتيل في هايتي وتشريد 1,5 مليون شخص

يعدّ الزلزال الحالي أكثر فتكاً من الزلزال الذي أودى بـ 17,400 شخص في آب/أغسطس 1999 في تركيا وحدها.





1.

2004 : 230 ألف قتيل في جنوب شرق آسيا في 26 كانون الأول/ديسمبر 2004، تسبّب زلزال بقوة 9,1 درجات قبالة شواطئ سومطرة في إندونيسيا بموجة تسونامي عاتية قضى فيها أكثر من 230 ألف شخص على سواحل حوالى عشر دول في جنوب شرق آسيا، بينهم 170 ألفاً في إندونيسيا.





ووصل ارتفاع الأمواج العاتية التي وصلت سرعتها إلى 700 كيلومتر في الساعة، إلى ثلاثين متراً في بعض الأحيان.





2.

2010 : 200 ألف قتيل في هايتي في 12 كانون الثاني/يناير 2010، أسفر زلزال بقوة 7 درجات عن سقوط أكثر من 200 ألف قتيل في هايتي وتشريد 1,5 مليون شخص. وحوّل الزلزال العاصمة بور او برانس إلى ركام.





في أعقاب ذلك، انتشر وباء الكوليرا في البلاد اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2010 بعدما نقل العدوى جنود دوليون من النيبال أتوا بعد الزلزال. وقضى في هذه الفورة الوبائية أكثر من 10 آلاف شخص حتى كانون الثاني/يناير 2019.





3.

2008 : 87 ألف قتيل في سيتشوانفي 12 أيار/مايو 2008، أودى زلزال بقوة 7,9 درجات بأكثر من 87 ألف شخص فيما سقط 4,45 ملايين جريح. وألحق دماراً في مناطق واسعة من إقليم سيتشوان جنوب غرب الصين. وبين الضحايا آلاف التلاميذ الذين قضوا في انهيار مدارس.





4.

2005 : 73 ألف قتيل في كشمير في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2005، تسبب زلزال بقوة 7,6 درجات بسقوط أكثر من 73 ألف قتيل وتشريد 3,5 ملايين في الجزء الباكستاني من كشمير خصوصاً. وقد أتى الزلزال على المنشآت الطبية بالكامل تقريباً.





5.

2003 : 31 ألف قتيل في بام في إيران في 26 كانون الأول/ديسمبر 2003، ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات مدينة بام في جنوب شرق إيران، موقعاً أكثر من 31 ألف قتيل ما شكّل أكثر من ربع سكّان المدينة. ولحق دمار هائل بالمدينة التاريخية.





6.

2023 : أكثر من 20 ألف قتيل في تركيا وسوريا حتى الآنفي السادس من شباط/فبراير، ضرب زلزال بقوة 7,8 درجات جنوب تركيا وسوريا المجاورة، تلته هزّة ارتدادية بقوة 7,5 درجات. وبلغت الحصيلة التي لا تزال غير نهائية 20,296 قتيلا الخميس.





7.

2001 : 20 ألف قتيل في الهندفي 26 كانون الثاني/يناير 2001 سجل زلزال بقوة 7,7 درجات في ولاية غوجارات في غرب الهند موقعاً أكثر من 20 ألف قتيل. ودمر مدينة بوج.





8.

2011 : 18,500 قتيل في اليابانفي 11 آذار/مارس 2011، هز اليابان زلزال بقوة 9,1 درجات. بعد أقل من ساعة على ذلك، ضربت موجة عاتية تجاوز ارتفاعها عشرين مترا في بعض الأماكن ساحل منطقة توهوكو في شمال شرق البلاد حاصدة كل أشكال الحياة.



وغمرت المياه محطة فوكوشيما النووية التي انصهرت نواة مفاعلاتها الثلاثة مسببة أسوأ كارثة نووية مدنية منذ تشرنوبيل في أوكرانيا العام 1986.





وأسفرت الكارثة عن 18500 قتيل ومفقود وأرغمت أكثر من 165 ألف شخص على مغادرة مقاطعة فوكوشيما بسبب الاشعاعات.





9.

2015: تسعة آلاف قتيل في النيبالفي 25 نيسان/أبريل 2015، قضى نحو تسعة آلاف شخص في زلزال بقوة 7,8 درجات ضرب وسط النيبال. وتعرضت العاصمة كاتماندو والمناطق المحيطة بمركز الهزة لدمار واسع.





10.

2006: ستة آلاف قتيل في جزيرة جاوافي 26 أيار/مايو 2006، أسفر زلزال بقوة 6,3 درجات عن سقوط نحو ستة آلاف قتيل في جزيرة جاوا الاندونيسية. وأصيب نحو 38 ألف شخص فيما تشرد أكثر من 420 ألفا.





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