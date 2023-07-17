ما هو النمل الناري المنتشر حاليا في جميع أنحاء أستراليا وما هي مخاطره؟

النقاط الرئيسية: هناك فقط واحد من الأنواع المعروفة من النمل الناري في أستراليا

النملة النارية صغيرة (2-6 مم) ولكن لسعتها وأعدادها الكبيرة تمكنها من إرباك وقتل فريسة أكبر بكثير من حجمها

النمل الأحمر موجود في مناطق في نيو ساوث ويلز وشرق كوينزلاند، ولكن من المرجح أن ينتشر خارج تلك المناطق

حذر الخبراء من أن النمل الناري قد ينتشر في جميع أنحاء أستراليا ويشكل تهديدًا خطيرًا للناس والزراعة.





ولكن ما هو النمل الناري وأين هو ولماذا هو خطير للغاية؟



كيفية التعرف على النمل الناري

هناك فقط واحد من الأنواع المعروفة من النمل الناري في أستراليا، النمل الناري الأحمر القادم من الخارج.





قال عالم الأبحاث في مركز CSIRO، الدكتور بن هوفمان، لـ SBS News إن نوعين فقط انتشروا خارج الأمريكتين.





وقال: «النمل الناري هو مجموعة من الأنواع في جين sololonopsis التي تعود أصوله إلى الأمريكتين، ومعظمه في أمريكا الجنوبية، ولديه لدغات قوية جدًا، والتي سيعرفها أي شخص يتعرض لها».



بالإضافة إلى كونه يشكل تهديدات بيئية واقتصادية، يمكن أن يكون النمل الناري قاتلًا للبشر والحيوانات. Source: AAP / SUPPLIED/PR IMAGE النملة النارية صغيرة (2-6 مم) ولكن لسعتها وأعدادها الكبيرة تمكنها من إرباك وقتل فريسة أكبر بكثير من حجمها، وفقًا لمجلس الأنواع الغازية، وهو منظمة غير حكومية تعمل على حماية النباتات والحيوانات المحلية من الأنواع الغازية.





تحتوي مستعمرات النمل الناري على 200,000 إلى 400,000 نملة عاملة، على الرغم من أن بعضها يشكل مستعمرات ضخمة تتكون من العديد من الأعشاش المترابطة، مع ملايين النمل.



أين النمل الناري في أستراليا؟

يقول المجلس إن النمل الأحمر موجود في مناطق في نيو ساوث ويلز وشرق كوينزلاند، ولكن من المرجح أن ينتشر خارج تلك المناطق.





قال وزير الزراعة الفيدرالي موراي وات إن النمل الناري يمثل «تهديدًا حقيقيًا للغاية» لجنوب شرق كوينزلاند وأن الولايات جميعها بحاجة إلى التحرك.



عش النمل الناري في مزرعة في كوينزلاند. تحتوي مستعمرات النمل الناري على 200,000 إلى 400,000 عامل. Source: AAP / Jono Searle قال هوفمان إن هناك دائمًا أمل في التقنيات الجديدة، مثل الطائرات بدون طيار واستخدام الحمض النووي، للقضاء على الأنواع.





وقال: «نحن نعلم بالتأكيد أنه يمكن القضاء على النمل الناري، وهناك الكثير من السوابق، لذا فإن ذلك ممكن تقنيًا».



لماذا النمل الناري خطير للغاية؟

بالإضافة إلى كونه يشكل تهديدات بيئية واقتصادية، يمكن أن يكون النمل الناري قاتلًا للبشر والحيوانات.





إنها حيوانات آكلة للحوم قادرة على مهاجمة الحيوانات وأكل النباتات.





إنهم عدوانيون للغاية ويستخدمون لدغة سامة لقتل فريستهم ويتجمعون بأعداد كبيرة لمهاجمة أي شيء يزعج عشهم.



ماذا يحدث إذا تعرضت للعض من نملة نارية؟

لسعات النمل الناري مؤلمة ويمكن أن تكون مصحوبة بحرقان أو حكة يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى ساعة، وفقًا لوزارة الصحة في أستراليا الغربية.





يقول القسم إن استخدام مادة باردة لتخفيف التورم والألم وغسل الجلد بالماء والصابون يمكن أن يساعد.





في حين أن أستراليا لم تبلغ بعد عن حالة وفاة مرتبطة بالنمل الناري، لاحظ مجلس الأنواع الغازية أنه تم الإبلاغ عن 85 حالة وفاة في الولايات المتحدة بسبب صدمة الحساسية.



هل تأخرت الحكومة في الاستجابة لتهديد النمل الناري؟

يتوقع إنفاق ما يصل إلى 60 مليون دولار إضافية حتى يونيو 2024 لمكافحة النمل الناري.





ومع ذلك، وجد تقرير حديث للأمن البيولوجي في كوينزلاند أن هناك حاجة إلى 593 مليون دولار إضافية لخطة الاستئصال الوطنية.





وخلص استعراض منفصل لاستراتيجية الاستئصال إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى 3 مليارات دولار على الأقل على مدى السنوات الخمس المقبلة.



يوجد النمل الأحمر في مناطق في نيو ساوث ويلز وشرق كوينزلاند، ولكن من المحتمل أن ينتشر خارج تلك المناطق. Source: AAP, AP / Kenneth G. Ross

كيف وصل النمل الناري إلى أستراليا؟

قال هوفمان إنه من الصعب تتبع كيفية سفر النمل بالضبط إلى أستراليا من موطنه أمريكا الجنوبية.





لكنه يقول إنه ليس من المستغرب أن يكون قد وصل إلى أستراليا، حيث تم العثور على النمل وهو يسافر لمسافات طويلة على متن اليخوت، بل ويقفز من الطائرات بعد أن كان في الشحن.





وقال: «النمل جيد جدًا في ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة، ولهذا السبب لدينا الآن العديد من أنواع النمل الغريبة في أماكن في جميع أنحاء العالم».





«لا يوجد شيء متعمد حقًا في كل هذا، ينتهي بهم الأمر في البضائع التي ننقلها.»





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