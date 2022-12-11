تزايد طلب الأستراليين على حليب الأمهات الطبيعي من السوق السوداء. ما الخطر في ذلك؟

النقاط الرئيسية: حذر الخبراء بعدم وجود ما يضمن أن الحليب قد تم تخزينه أو فحصه بشكل صحيح.

ناشد الخبراء الجهات المعنية بضرورة إيجاد "بنوك حليب" رسمية تخضع للرقابة.

يتم شراء الحليب عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتحذير من أن ليس أي حليب طبيعي يعتبر آمنًا.

طالب باحثون أستراليون بضرورة إنشاء "بنوك حليب" رسمية تخضع للقوانين الناظمة، مع تزايد الطلب على حليب الأمهات الطبيعي في السوق السوداء مما يعرض الأطفال للخطر.





ومع تزايد الوعي والحث على إرضاع المواليد في مرحلة الخداج أو المرضى منهم طبيعياً من حليب الأم، فقد تزايد الطلب عليه رغم توفر عدد محدود من بنوك الحليب العاملة في جميع أنحاء أستراليا للأطفال.



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وأوضح الخبراء: "هناك توجه لشراء هذا الحليب من السوق السوداء عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي مما يعرض الأطفال للخطر. "





محذرين: "من أن ليس أي حليب طبيعي يعتبر آمنًا".





فهناك خطر التلوث الجرثومي والأمراض المعدية، في حال عدم تخزين الحليب بشكل صحيح.





كما حذر باحثو "جامعة موناش" من أن الأدوية أو العقاقير غير المشروعة قد تنتقل عن طريق هذا الحليب إذا لم يتم فحصها بشكل صحيح.







وقالت جوليان كوبلين من مركز علم الأحياء في الجامعة في حديثها لوكالة الأنباء الأسترالية AAP: "إنه لا يوجد ما يؤكد مصدر هذا الحليب عبر الطرق غير الرسمية".



Credit: Moodboard وأوضحت: "فعند الحصول على الحليب من خارج بنوك الحليب الرسمية، فليس هناك ما يضمن طريقة تخزينه وفحصه وهل تم التعامل معه بشكل صحيح."





يشمل الأشخاص الذين يستخدمون بنوك الحليب غير الرسمية حاليًا الآباء غير المتزوجين، والآباء الذكور المثليين، والآباء الذين يعانون من مشاكل في إمدادات الحليب، وآباء الأطفال المولودين عن طريق تأجير الأرحام والآباء بالتبني أو بالتبني.





وقالت الدكتورة كوبلين: "الآباء الذين يشترون الحليب من هذه الشبكات يحاولون فعل أفضل شيء لأطفالهم. لكنهم لا يدركون خطر ذلك". اقرأ أكثر







وأكدت الدكتورة كوبلين أن الحصول على الحليب بطريقة رسمية قانونية هو الطريق الأفضل والأسلم، حيث يتم فحص حليب الأم المتبرع به بطريقة طبية منظمة بنفس الأسلوب المتبع عند التبرع بالدم.



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وحتى الآن، لم يتم تعريف حليب الأم الطبيعي قانونًا على أنه نسيج أو غذاء مما أدى إلى وجود فراغ تنظيمي".





وأوصت ورقة بحثية شاركت في تأليفها الدكتورة كوبلين: "بوجود شبكة متسقة وموحدة لبنوك الحليب البشرية يتم فيها حماية سلامة المتبرعين والمتلقين".





فيما حذرت الدكتورة كوبلين من أن عدم وجود رؤية واضحة في هذا الأمر قد ينطوي على أخطار كبيرة.





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