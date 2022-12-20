هل تمتلك سيارة كهربائية: إليك أكثر من 30000 نقطة شحن جديدة في أستراليا؟

سيتمكن مالكو السيارات الكهربائية من شحن سياراتهم في المزيد من الأماكن بعد أن تعهدت شركة كهرباء كبرى بتركيب أجهزة شحن على أعمدة الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

Electrical cars

Source: SBS / SBS News

النقاط الرئيسية:
  • ستشهد خطة Ausgrid تركيب أجهزة الشحن على أعمدة الطاقة.
  • سيتم نشر آلاف أجهزة الشحن في المدن والضواحي والقرى الإقليمية.
  • تقول Ausgrid إن أجهزة الشحن الموجودة على أعمدة الطاقة ستجعلها أسرع في الانتشار.
أعلنت Ausgrid عن مشروعها لتركيب الآلاف من أجهزة الشحن على أعمدة الطاقة في جميع أنحاء البلاد، في المدن والضواحي بالإضافة إلى النقاط الساخنة السياحية والقرى الإقليمية، مما سيمكن السائقين الأستراليين من "شحن '' سياراتهم الكهربائية فيما يصل إلى 30 ألف محطة شحن جديدة بحلول عام 2029. وتعد هذه الخطة واحدة من أكبر الاستثمارات في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.
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Ausgrid has revealed its project to install thousands of chargers on power poles around the country Source: AAP / Ausgrid
سيتم تركيب أول هذه الشواحن بالشراكة بين Ausgrid وشركة الشحن EVX ومدينة نيوكاسل في منطقة Merewether في نيو ساوث ويلز في خطوة قال الرئيس التنفيذي ريتشارد جروس إنها ستمنح مشتري السيارات الكهربائية ثقة أكبر لاسيما مع ازدياد استعمال المركبات الكهربائية في السنوات المقبلة، كما ستقلل من الفوضى في المدن.

وأضاف إن الشركة ستتشاور مع المجالس المحلية الأخرى ومقدمي التكنولوجيا لتحديد أفضل المواقع لشبكة الشحن الخاصة بها.
Electric vehicle
Electric vehicle charging Source: AP
ومن جهته قال أندرو فورستر، الرئيس التنفيذي لشركة EVX، إن أجهزة الشحن ستوفر الطاقة بمعدل ثابت قدره 50 سنتًا لكل كيلوواط/ ساعة، مما يجعل الشحن أكثر سهولة وضمن الإمكانيات المادية لكل من المقيمين والزائرين في نيوكاسل.
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كما أن حكومة نيو ساوث ويلز أعلنت هذا الشهر عن استثمار مشترك بقيمة 80 مليون دولار في أجهزة الشحن الكهربائية.

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نشر في: 20/12/2022 12:58pm
تقديم: Ruba Mansour
المصدر: SBS