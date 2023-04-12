ما هي المساعدات النقدية والخصومات التي تقدمها الحكومة للراغبين بالتحول إلى الطاقة النظيفة؟

النقاط الرئيسية: يمكن لبعض الأستراليين الحصول على قروض بدون فوائد لمساعدتهم على شراء سيارة كهربائية.

خصومات لأصحاب العقارات لتركب ألواح الطاقة الشمسية في منازلهم المؤجرة.

حسومات تصل إلى 5000 دولار لبعض العائلات للمساعدة في توفير الطاقة.

تركيب ألواح الطاقة الشمسية:

تحصل الأسر ذات الدخل المنخفض في ولاية نيو ساوث ويلز على خصم لتغطية جزء من تكلفة فاتورة الكهرباء الخاصة بهم، لكن لديهم حالياً ف رصة لمبادلة هذا الخصم بالطاقة الشمسية مما يمكنهم من توفير 600$ سنوياً على فواتير الكهرباء الذي يتخطى المبلغ الذي تدفعه الحكومة سنوياً للعائلات الذي يبلغ 285$.





أما ولاية فكتوريا، فقد حاولت جذب المستثمرين لتركيب ألواح الطاقة الشمسية عن طريق تقديم خصم بقيمة 1400 دولار من تكلفة تركيبها في المنازل المؤجرة. كما يقدم برنامج Victoria's Solar Homes الخصومات للمالكين المقيمين لاستخدامها في الألواح الشمسية والبطاريات وأنظمة المياه الساخنة.



Solar company under investigation for alleged fraud Source: AAP أما في ولاية تسمانيا، يمكن الحصول على قروض تصل قيمتها إلى 10000 دولار عن طريق Energy Saver Loans ، والتي يمكن استعمالها لتركيب ألواح الطاقة الشمسية ووحدات تخزين البطاريات والسلع المنزلية البيضاء أو إنفاقها على بعض التحديثات في المنزل التي تساعد في التدفئة والتبريد، مثل الزجاج المزدوج.



القروض لشراء السيارات الكهربائية

تقدم مقاطعة أراضي العاصمة الأسترالية عن طريق برنامج الإستدامة للأسر قروضاً من دون فائدة تصل إلى 15000 دولار يمكن تسديدها على عشر سنوات.



A Volkswagen employee demonstrates the charging of a Volkswagen ID.3 electric car outside the "Glserne Manufaktur". Source: Getty / Getty Images Europe كما يمكن استعمال هذا المبلغ كدفعة أولى لشراء سيارة كهربائية، كونه م الصعب إيجاد سيارة كهربائية مستعملة بأقل من هذا المبلغ.



التحكم في استخدام الطاقة

يوفر برنامج Victorian Energy Upgrades Program للأسر وأصحاب المصالح الفرصة لتوفير المال والطاقة عن طريق تركيب منتجات موفرة للطاقة والتي يتوقع أن تؤدي إلى تقليل استهلاك الكهرباء في ولاية فكتوريا بنسبة 7 بالمئة في علم 2025.





كما تقدم ولاية نيو ساوث ويلز عدداً من العروض المخصصة للمساعدة في تقليل الاستخدام الكلي للطاقة المنزلية من خلال الإضاءة وتكييف الهواء وأنظمة الماء الساخن ومضخات المسابح.



Understanding your electricity bill Source: SBS قد يتمكن حاملو البطاقة الذهبية للامتيازات والمحاربين القدامى في مقاطعة أراضي العاصمة ACT أيضاً من الحصول على خصومات على التجديدات المنزلية المستدامة لمضخات تسخين الماء الساخن، وأنظمة التدفئة والتبريد، وتجديد الموقد الكهربائي.





يمكن لأصحاب المنازل المؤهلين التقدم بطلب للحصول على حسومات تصل إلى 5000 دولار.





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