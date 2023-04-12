ما هي المساعدات النقدية والخصومات التي تقدمها الحكومة للراغبين بالتحول إلى الطاقة النظيفة؟

النقاط الرئيسية:
- يمكن لبعض الأستراليين الحصول على قروض بدون فوائد لمساعدتهم على شراء سيارة كهربائية.
- خصومات لأصحاب العقارات لتركب ألواح الطاقة الشمسية في منازلهم المؤجرة.
- حسومات تصل إلى 5000 دولار لبعض العائلات للمساعدة في توفير الطاقة.
تركيب ألواح الطاقة الشمسية:
تحصل الأسر ذات الدخل المنخفض في ولاية نيو ساوث ويلز على خصم لتغطية جزء من تكلفة فاتورة الكهرباء الخاصة بهم، لكن لديهم حالياً ف مما يمكنهم من توفير 600$ سنوياً على فواتير الكهرباء الذي يتخطى المبلغ الذي تدفعه الحكومة سنوياً للعائلات الذي يبلغ 285$.
أما ولاية فكتوريا، فقد حاولت جذب المستثمرين لتركيب ألواح الطاقة الشمسية عن طريق تقديم خصم بقيمة 1400 دولار من تكلفة تركيبها في المنازل المؤجرة. كما يقدم برنامج الخصومات للمالكين المقيمين لاستخدامها في الألواح الشمسية والبطاريات وأنظمة المياه الساخنة.
أما في ولاية تسمانيا، يمكن الحصول على قروض تصل قيمتها إلى 10000 دولار عن طريق ، والتي يمكن استعمالها لتركيب ألواح الطاقة الشمسية ووحدات تخزين البطاريات والسلع المنزلية البيضاء أو إنفاقها على بعض التحديثات في المنزل التي تساعد في التدفئة والتبريد، مثل الزجاج المزدوج.
Solar company under investigation for alleged fraud Source: AAP
القروض لشراء السيارات الكهربائية
تقدم مقاطعة أراضي العاصمة الأسترالية عن طريق برنامج الإستدامة للأسر قروضاً من دون فائدة تصل إلى 15000 دولار يمكن تسديدها على عشر سنوات.
كما يمكن استعمال هذا المبلغ كدفعة أولى لشراء سيارة كهربائية، كونه م الصعب إيجاد سيارة كهربائية مستعملة بأقل من هذا المبلغ.
A Volkswagen employee demonstrates the charging of a Volkswagen ID.3 electric car outside the "Glserne Manufaktur". Source: Getty / Getty Images Europe
التحكم في استخدام الطاقة
يوفر برنامج للأسر وأصحاب المصالح الفرصة لتوفير المال والطاقة عن طريق تركيب منتجات موفرة للطاقة والتي يتوقع أن تؤدي إلى تقليل استهلاك الكهرباء في ولاية فكتوريا بنسبة 7 بالمئة في علم 2025.
كما تقدم ولاية نيو ساوث ويلز المخصصة للمساعدة في تقليل الاستخدام الكلي للطاقة المنزلية من خلال الإضاءة وتكييف الهواء وأنظمة الماء الساخن ومضخات المسابح.
قد يتمكن حاملو البطاقة الذهبية للامتيازات والمحاربين القدامى في مقاطعة أراضي العاصمة ACT أيضاً من الحصول على خصومات على التجديدات المنزلية المستدامة لمضخات تسخين الماء الساخن، وأنظمة التدفئة والتبريد، وتجديد الموقد الكهربائي.
Understanding your electricity bill Source: SBS
يمكن لأصحاب المنازل المؤهلين التقدم بطلب للحصول على حسومات تصل إلى 5000 دولار.
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