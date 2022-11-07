بعد العثور على جثتي الأم والشقيق: انتشال جثة طفل عمره ثماني سنوات من بحيرة في كانبرا

النقاط الرئيسية: كان الضباط يبحثون منذ يوم السبت عن برانوف فيفيكاناندان في مياه بحيرة يرابي والغابات المحيطة

لم يعرف بعد سبب وطريقة الوفاة ولا تزال التحقيقات جارية

طلبت الشرطة من أي شخص لديه معلومات تتعلق بظروف الحادث أن يتواصل مع Crime Stoppers

عثرت الشرطة على جثة صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات كان مفقودًا بعد العثور على والدته وشقيقه في وقت سابق ميتين في بحيرة في كانبرا.





وكان الضباط يبحثون منذ يوم السبت عن برانوف فيفيكاناندان في مياه بحيرة يرابي والغابات المحيطة في غونغاهلين، في شمال كانبيرا.





وقد عثروا سابقًا على جثتي أم براناف وشقيقه.





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عثر الضباط على جثتيهما بعد أن رآهما أحد المارة في الماء، بينما استعاد المحققون لاحقًا سيارة من موقف سيارات قريب.



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قال المحقق المشرف هول أوميجر إن الوضع كان مأساويًا لجميع المعنيين.





وقال «قلوبنا عند (عائلة المتوفى) وكذلك عند قوات الشرطة التي استجابت للحادثة والتي اضطرت للتعامل مع هذا الظرف المأساوي».





ولم يعرف بعد سبب وطريقة الوفاة ولا تزال التحقيقات جارية.





هذا وقد طلبت الشرطة من أي شخص لديه معلومات تتعلق بظروف الحادث أن يتواصل مع Crime Stoppers.





وقالت الشرطة إنها لا تعتقد أن أي طرف آخر متورط. ويتم حاليا إعداد تقرير الطب الشرعي.





تعتبر بحيرة يرابي مكانًا ترفيهيًا شهيرًا في شمال كانبرا يحتوي على ملعب ومسارات للمشي وركوب الدراجات ومنتزه تزلج.





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