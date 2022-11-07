بعد العثور على جثتي الأم والشقيق: انتشال جثة طفل عمره ثماني سنوات من بحيرة في كانبرا

عثرت الشرطة على جثة صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات في بحيرة في كانبيرا بعد العثور على والدته وشقيقه في وقت سابق ميتين.

A supplied image of Pranav Vivekanandan, eight, whose body was found in a Canberra pond.

The gruesome discovery came after police found a woman and another young boy dead in the Canberra pond. Source: AAP / SUPPLIED/PR IMAGE

النقاط الرئيسية:
  • كان الضباط يبحثون منذ يوم السبت عن برانوف فيفيكاناندان في مياه بحيرة يرابي والغابات المحيطة
  • لم يعرف بعد سبب وطريقة الوفاة ولا تزال التحقيقات جارية
  • طلبت الشرطة من أي شخص لديه معلومات تتعلق بظروف الحادث أن يتواصل مع Crime Stoppers
عثرت الشرطة على جثة صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات كان مفقودًا بعد العثور على والدته وشقيقه في وقت سابق ميتين في بحيرة في كانبرا.

وكان الضباط يبحثون منذ يوم السبت عن برانوف فيفيكاناندان في مياه بحيرة يرابي والغابات المحيطة في غونغاهلين، في شمال كانبيرا.

وقد عثروا سابقًا على جثتي أم براناف وشقيقه.

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عثر الضباط على جثتيهما بعد أن رآهما أحد المارة في الماء، بينما استعاد المحققون لاحقًا سيارة من موقف سيارات قريب.
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قال المحقق المشرف هول أوميجر إن الوضع كان مأساويًا لجميع المعنيين.

وقال «قلوبنا عند (عائلة المتوفى) وكذلك عند قوات الشرطة التي استجابت للحادثة والتي اضطرت للتعامل مع هذا الظرف المأساوي».

ولم يعرف بعد سبب وطريقة الوفاة ولا تزال التحقيقات جارية.

هذا وقد طلبت الشرطة من أي شخص لديه معلومات تتعلق بظروف الحادث أن يتواصل مع Crime Stoppers.

وقالت الشرطة إنها لا تعتقد أن أي طرف آخر متورط. ويتم حاليا إعداد تقرير الطب الشرعي.

تعتبر بحيرة يرابي مكانًا ترفيهيًا شهيرًا في شمال كانبرا يحتوي على ملعب ومسارات للمشي وركوب الدراجات ومنتزه تزلج.

يمكن للقراء الذين يبحثون عن الدعم في مجال الصحة العقلية الاتصال بـ Beyond Blue على 1300 22 4636. يتوفر المزيد من المعلومات على
beyondblue.org.au
.
تدعم Embrace للصحة العقلية متعددة الثقافات الأشخاص من خلفيات متنوعة ثقافيًا ولغويًا. خط مساعدة الأطفال هو 1800 55 1800 (للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 25)


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نشر في: 7/11/2022 12:01pm
المصدر: AAP
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