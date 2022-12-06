بعد وفاة 3 أشخاص: خبراء الصحة يحذرون من مرض التهاب السحايا في نيو ساوث ويلز

النقاط الرئيسية وفاة 3 أشخاص بمرض التهاب السحايا في نيو ساوث ويلز

يمكن أن يصاب الشخص بالمرض، حتى لو حصل على التطعيم في وقت سابق

تشمل الاعراض ألم الأطراف الشديد وطفح جلدي أحمر

يعود مرض التهاب السحايا ليطل برأسه مجددا ويحصد 3 أرواح من مواطني ولاية نيو ساوث ويلز هذا العام ويدق ناقوس الخطر في الأوساط الطبية حول ضرورة التوعية بالمرض وكيفية محاربته.





وأعلنت وزارة الصحة بنيو ساوث ويلز عن وجود 29 حالة هذا العام، معظمها بسبب الإصابة بسلالة التهاب السحايا من الفئة (B).



توفيت شابة في أواخر سن المراهقة مؤخرًا بسبب المرض، وتحذر وزارة الصحة من أن العدوى قد تكون مميتة في غضون ساعات إذا تركت دون علاج.





جدير بالذكر ان مرض التهاب السحايا غير شائع الآن بسبب التطعيم، ولكن كانت هناك زيادة طفيفة في الحالات في الأسابيع الأخيرة، مقارنة بنفس الفترة على مدى السنوات الخمس الماضية.



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يمكن أن يصاب الأشخاص بالمرض، حتى لو تم تطعيمهم والأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، و الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 25 عامًا هم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.





يرى جيريمي ماكنولتي رئيس الوقاية من الأمراض بوزارة الصحة في نيو ساوث ويلز أن التدخل المبكر يمكن أن ينقذ حياة الشخص حال الإصابة بالمرض.





"يمكن أن تظهر أعراض مرض التهاب السحايا فجأة وتصبح خطيرة للغاية بسرعة كبيرة".





وقالت الدكتور ماكنولتي في بيان: "أحث الجميع على عدم استبعاد الأعراض عند ظهورها أو الافتراض أنها قد تكون مجرد عدوى خفيفة. إذا كنت تشك في الإصابة بمرض التهاب السحايا، فلا تنتظر ظهور الطفح الجلدي - راجع الطبيب على الفور".



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تشمل الأعراض: ألم الأطراف الشديد غير المبرر، وصعوبة الاستيقاظ ، والبكاء العالي عند الأطفال ، والصداع الشديد ، والنفور من الأضواء الساطعة، وتيبس الرقبة والطفح الجلدي الأحمر الأرجواني.





لا يحدث الطفح الجلدي دائمًا، أو قد يظهر في وقت متأخر من المرض.





قال الدكتور ماكنولتي: "إذا ساءت الأعراض بسرعة، أو إذا كان طفلك مريضًا جدًا، فاتصل بالإسعاف فورا أو اذهب مباشرة إلى أقرب قسم طوارئ".





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