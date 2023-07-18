مصرع 13 شخصا في انهيار مبنى سكني في القاهرة

انهار مبنى سكني مكوّن من خمسة طوابق في وسط القاهرة الاثنين ما أسفر عن سقوط 13 قتيلا، بينهم سبعة من أسرة واحدة، على ما أفاد بيان للنيابة العامة وصحيفة حكومية.

EGYPT BUILDING COLLAPSE

epa10751349 Search and rescue teams inspect the site of the wreckage of a collapsed building at Hadaeq El-Qubbah area of Cairo, Egypt, 17 July 2023. According to initial reports, at least 9 people died due to the building's collapse. Rescue operations are still underway to search for any survivors under the ruins of the building, with inspections being conducted on the neighboring houses. EPA/KHALED ELFIQI Source: EPA / KHALED ELFIQI/EPA

النقاط الرئيسية
  • انهيار مبنى سكني بالعاصمة المصرية يسفر عن مصرع 13 شخصا
  • مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة وفقا للصحف المحلية
  • تمكن 5 أشخاص من الخروج من العقار قبل انهياره
أفاد بيان للنيابة العامة نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك بأنها تلقت "إخطارا صباح اليوم 17 يوليو (تموز) الجاري بانهيار كامل لعقار بمنطقة حدائق القبة، ووجود أربعة عشر شخصا من قاطنيه تحت أنقاضه".

وأضافت النيابة "تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية من استخراج تسعة منهم، إحداهم سيدة مصابة، بينما الثمانية الآخرون متوفّون".
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وأشارت الى استمرار العمل لإخراج الباقين، كما "تمكن خمسة أفراد من الخروج من العقار قبل انهياره".

وانتشل رجال الحماية المدنية ، الجثة الأخيرة من أسفل ركام العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة ليرتفع عدد المتوفين الى 13 شخصا ومصابة وسط تواجد القيادات الأمنية ومسؤلى محافظة القاهرة للإشراف على عمليات البحث.

استمعت النيابة العامة لأقوال المصابة واثنين من قاطني العقار، بحسب البيان، وقد "رجّحوا أن انهيار العقار سببه قيام أحد السكان حديثا بهدم حوائط بشقته بالطابق الأول، وأنهم قد طلبوا منه وقف هذه الأعمال حفاظا على السلامة الإنشائية للعقار، ولكنّه لم يستجب".
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وتبعا لذلك "تم ضبط مالك الشقة المذكورة والمقاول القائم على أعمال هدمِ الحوائط وعامل لديه، وجار استجوابهم".

وأورد موقع صحيفة الأهرام الحكومية أن أحد سكان الشارع الكائن فيه العقار المنهار "أكد أن سبعة أشخاص ماتوا من أسرة واحدة".

وتشهد القاهرة الكثير من حوادث انهيار المباني بسبب مخالفات البناء العشوائي وعدم التزام البعض القوانين واللوائح المنظمة لعملية البناء.

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نشر في: 19/07/2023 8:49am
آخر تحديث: 19/07/2023 8:58am
By AFP - SBS
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

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