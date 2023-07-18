مصرع 13 شخصا في انهيار مبنى سكني في القاهرة

النقاط الرئيسية انهيار مبنى سكني بالعاصمة المصرية يسفر عن مصرع 13 شخصا

مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة وفقا للصحف المحلية

تمكن 5 أشخاص من الخروج من العقار قبل انهياره

أفاد بيان للنيابة العامة نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك بأنها تلقت "إخطارا صباح اليوم 17 يوليو (تموز) الجاري بانهيار كامل لعقار بمنطقة حدائق القبة، ووجود أربعة عشر شخصا من قاطنيه تحت أنقاضه".





وأضافت النيابة "تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية من استخراج تسعة منهم، إحداهم سيدة مصابة، بينما الثمانية الآخرون متوفّون".



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وأشارت الى استمرار العمل لإخراج الباقين، كما "تمكن خمسة أفراد من الخروج من العقار قبل انهياره".





وانتشل رجال الحماية المدنية ، الجثة الأخيرة من أسفل ركام العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة ليرتفع عدد المتوفين الى 13 شخصا ومصابة وسط تواجد القيادات الأمنية ومسؤلى محافظة القاهرة للإشراف على عمليات البحث.





استمعت النيابة العامة لأقوال المصابة واثنين من قاطني العقار، بحسب البيان، وقد "رجّحوا أن انهيار العقار سببه قيام أحد السكان حديثا بهدم حوائط بشقته بالطابق الأول، وأنهم قد طلبوا منه وقف هذه الأعمال حفاظا على السلامة الإنشائية للعقار، ولكنّه لم يستجب".



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وتبعا لذلك "تم ضبط مالك الشقة المذكورة والمقاول القائم على أعمال هدمِ الحوائط وعامل لديه، وجار استجوابهم".





وأورد موقع صحيفة الأهرام الحكومية أن أحد سكان الشارع الكائن فيه العقار المنهار "أكد أن سبعة أشخاص ماتوا من أسرة واحدة".





وتشهد القاهرة الكثير من حوادث انهيار المباني بسبب مخالفات البناء العشوائي وعدم التزام البعض القوانين واللوائح المنظمة لعملية البناء.



