تجارة الموت عبر الإنترنت: القبض على طاهٍ كندي متهم ببيع مادة سامة وراء وفاة العديد من الأستراليين

طاهٍ كندي يُتهم ببيع مادة سامة عبر الإنترنت، مما تسبب في وفاة العديد من الأستراليين.

A man wearing glasses

Kenneth Law, an Ontario chef, has been linked with up to 20 people's deaths internationally. Source: Supplied / Peel Regional Police

النقاط الرئيسية:
  • يواجه كينيث لو، والذي يبلغ من العمر 57 عامًا اتهامات ببيع مادة سامة تُستخدم عادةً كمضافات غذائية وتوجد في اللحوم المصنعة، عبر الإنترنت على مدى عامين
  • م إبلاغ الشرطة الفيدرالية الأسترالية وقوات الحدود الأسترالية وشرطة الولاية بأنه تم إرسال على الأقل 10 عبوات تحتوي على مادة قاتلة إلى الأستراليين
  • تم ربط المتهم بما يصل إلى 20 حالة وفاة دوليًا، بما في ذلك 13 من سكان المملكة المتحدة ومراهق أمريكي واحد
يواجه كينيث لو، والذي يبلغ من العمر 57 عامًا اتهامات ببيع مادة سامة تُستخدم عادةً كمضافات غذائية وتوجد في اللحوم المصنعة، عبر الإنترنت على مدى عامين.

ووفقًا لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، تم تشكيل فريق تحقيق يضم محققين من أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا ونيوزيلندا وكندا للكشف عن جرائمه المزعومة.

وقد تم إبلاغ الشرطة الفيدرالية الأسترالية وقوات الحدود الأسترالية وشرطة الولاية بأنه تم إرسال على الأقل 10 عبوات تحتوي على مادة قاتلة إلى الأستراليين، مما أسفر عن وفيات وفقًا لمصادر أمنية في الحكومة الفيدرالية.
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وتم اعتقال السيد لو وتوجيه اتهامين إليه بتقديم المشورة أو المساعدة في الانتحار بعد وفاة شخصين في بلدية بيل الإقليمية في أونتاريو، بوسط كندا، في 2 أيار/مايو.

وأفادت الشرطة المحلية بأن تحقيقاتها كشفت عن أدلة على إرسال السيد لو 1200 طرد إلى 40 دولة مختلفة.
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وقد تم ربط المتهم بما يصل إلى 20 حالة وفاة دوليًا، بما في ذلك 13 من سكان المملكة المتحدة ومراهق أمريكي واحد.

وتمت محاكمة الشيف بعد أن أدلى بتصريحات لمراسل من صحيفة التايمز، حيث ادعى أن العديد من زبائنه توفوا.

وقد اعترف السيد لو عن بدؤه في بيع السم بعد أن شاهد والدته تعاني من سكتة دماغية، وفقًا للتقرير.

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نشر في: 11/06/2023 4:01pm
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: AAP, SBS
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