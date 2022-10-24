"زيادة بنسبة 124% في 6 سنوات": تعرفوا على مجتمع المهاجرين الأكثر نمواً في أستراليا

النقاط الرئيسية: زاد عدد الأشخاص المقيمين في أستراليا من نيبال بشكل كبير بنسبة 124% منذ عام 2016

جلب أفراد المجتمع النيبالي معهم بعض التقاليد الفريدة مثل احتفال تيهار وتييج وغيرها من الأنشطة

الحرب الأهلية في النيبال بين عامي 1996 و2006 لعبت دوراً في زيادة الهجرة

سيقوم مئات الأشخاص في أستراليا بأداء طقوس العبادة لكلابهم من خلال تزيينها بأكاليل الزهور ووضع تيكا حمراء على رؤوسهم يوم الاثنين.





هذا التقليد هو جزء من النسخة النيبالية من ديوالي، المسماة تيهار، والتي يتخللها أنشطة احتفالية بمهرجان الأضواء الذي يستمر خمسة أيام.





ومن المتوقع أن تزداد شعبية الاحتفالات في أستراليا مع استمرار تزايد عدد الأشخاص من النيبال الذي يعد مجتمع المهاجرين الأسرع نمواً في البلاد، وفقاً لآخر تعداد سكاني.





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وبدأت عيد تيهار يوم السبت، بينما بدأ ديوالي الذي تحتفل به المجتمعات الهندية يوم الاثنين.



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وقال أبهاس باراجولي، المنتج التنفيذي لقناة أس بي أس النيبالية، إنه يتم الاحتفال بتيهار بشكل مختلف عن ديوالي، ويشمل ذلك بعض الحيوانات التي تُعبد في أيام مختلفة من أيام المهرجان الخمسة.





في اليوم الثاني على سبيل المثال، يؤدي الناس طقوس العبادة للكلاب التي تمثل جميع الحيوانات ذات الأرجل الأربعة.





وبسبب الاختلافات في التقويم القمري هذا العام سيحتفل بعض النيباليين به يوم الاثنين، بينما قد يختار آخرون الثلاثاء.





وتستخدم الأيام الأخرى لعبادة مخلوقات أخرى مثل الغربان التي تمثل جميع الطيور وكذلك الأبقار.



Dogs are worshipped as part of Tihar festival rituals. Source: SBS / Sarah Maunder وهناك يوم آخر مخصص لعبادة آلهة الثروة والازدهار، ويخصص اليوم الأخير للإخوة والأخوات الذين يتعهدون بحماية بعضهم البعض وإعداد الطعام، أو شراء الملابس والنقود لتقديمها لبعضهم البعض كهدايا.



مجتمع المهاجرين الأسرع نمواً في أستراليا

عندما وصل باراجولي إلى أستراليا في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، كان من النادر رؤية شخص هندي في شوارع ملبورن، ويقول إن المجتمع النيبالي هو الآن مجتمع المهاجرين الأسرع نمواً في أستراليا، وقد جلب العديد من التقاليد ووجهات النظر والخبرات الجديدة.





"لدينا قول مأثور في النيبال: السنة 365 يوماً ونحتفل بـ 364 يوماً".





"إنه مجتمع احتفالي للغاية، ثقافتنا هي أن تحتفل كل يوم بشيء أو آخر، وأشياء غريبة جداً أيضاً من منظور أسترالي، مثل عبادة غراب أو بقرة أو كلب خلال تيهار".



The number of Nepal-born people in Australia has increased since 2001. Source: SBS زاد عدد الأشخاص المولودين في نيبال الذين يعيشون في أستراليا بمقدار 67,752 شخصاً منذ عام 2016، بزيادة قدرها 124 في المئة، وهو أعلى معدل نمو لأي مجتمع للمهاجرين، كما سجل المجتمع أيضاً ثاني أكبر زيادة في الأرقام الإجمالية، حيث أتى في المرتبة الثانية بعد الهند التي سجلت 217،963 شخصاً إضافياً ولدوا فيها ويعيشون الآن في أستراليا.





ويعيش حوالي 48 في المئة من النيباليين في سيدني، و15 في المئة في ملبورن، و6 في المئة في أديلايد، و5 في المئة في برزبن وكانبيرا، و3 في المئة في بيرث وهوبارت، ويعيش اثنان في المئة في داروين وواحد في المئة في لونسيستون، كما يوجد مجتمعات صغيرة، تتكوّن من مئات الأشخاص، تعيش في مناطق ريفية.



The top 10 suburbs for Nepal-born communities in Australia Source: SBS انتقل براياس كاركي وجيتا تشيتري إلى أستراليا في عام 2015، مثل العديد من النيباليين الذين زاروا تسمانيا لقضاء عطلة ووقعوا في حبها بسبب تشابهها مع وطنهم الأم.





ويريد الزوجان التأكد من أن أطفالهما يكبرون وهم يعرفون نيبال وتقاليدها الثقافية، وقالت جيتا إن المهرجانات مثل تيهار هي فرصة مهمة للجميع للالتقاء.





"نحن بعيدون عن وطننا، لكننا ما زلنا نحاول إدارة وقتنا وأخذ يوم إجازة من العمل حتى نتمكن من قضاء بعض الوقت مع العائلة والأصدقاء، وتناول الطعام ولعب الورق والاستمتاع".



Prayas Karki and Gita Chhetri are originally from Nepal. Source: SBS / Sarah Maunder وقالت عالمة الديموغرافيا الدكتورة ليز ألين من الجامعة الوطنية الأسترالية إنه تاريخياً لم يكن هناك سوى عدد قليل من النيباليين في أستراليا وهذا جعل النمو يبدو أكثر أهمية.





"يمكن أن يبدو معدل النمو مرتفعاً للغاية، لأنه ينبع من رقم منخفض".



جاء باراجولي إلى أستراليا للدراسة وانتهى به الأمر بالبقاء لأكثر من 17 عاماً.





وقال إن الشباب النيبالي كانوا يميلون للذهاب إلى الولايات المتحدة أو أوروبا بعد الانتهاء من المدرسة الثانوية لمواصلة تعليمهم، لكنه يعتقد أن أستراليا أصبحت وجهة أكثر شعبية في السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك بسبب الطريق الأسهل للحصول على الإقامة الدائمة والعمل والفرص وأسلوب الحياة المريح.



السنة 365 يوماً ونحتفل بـ 364 يوماً - Abhas Parajuli, SBS Nepali

وقال باراجولي إن برنامج الهجرة الأسترالي للمهرة يعني أيضاً أن الكثير من المهندسين والأطباء والممرضات المؤهلين تأهيلا عاليا سيختارون الاستقرار هنا.





وهو يعتقد أن الحرب الأهلية في النيبال بين عامي 1996 و2006 لعبت دوراً في زيادة الهجرة لأن العديد من النيباليين الذين عاشوا سابقاً في قرى نائية في الجبال تم دفعهم إلى المراكز الحضرية مثل كاتماندو، وأدركوا أن هناك فرصاً أخرى أكبر.





قال باراجولي إن الولايات الأسترالية بما في ذلك تسمانيا أصبحت وجهة شعبية بفضل برامج التأشيرات التي ترعاها الحكومة للمهاجرين المهرة، وحقيقة أن الدراسة في تسمانيا أرخص، وهناك منافسة أقل على الأماكن مقارنة بالمدن الكبرى مثل سيدني وملبورن.



The number of people speaking Nepali in Tasmania, Hobart and Launceston has grown since 2011. Source: SBS وقال إن سبباً آخر وراء تفوق تسمانيا على مناطق مثل داروين، التي توفر فرصاً مماثلة، هو أن الطقس أيضاً مشابه جداً لنيبال.





وقال باراجولي إن الناس يميلون أيضاً إلى الذهاب إلى حيث لديهم أصدقاء أو أقارب، وقال إن النيباليين في ملبورن يميلون لأن يكونوا من الغرب الأوسط لنيبال، وفي سيدني، هناك الكثير من الناس من كاتماندو، أما تسمانيا ففيها مزيج من الناس من العديد من المناطق المختلفة.



At the Bhashalaya school in Tasmania, children learn about the Nepali language, cultural traditions and festivals, including Tihar. Source: SBS / Sarah Maunder وأنشأت الجمعية النيبالية لشمال تسمانيا (NSNT) مدرسة بهاشالايا للغات قبل بضع سنوات لمنح جيل جديد من الأطفال النيباليين الذين ولدوا وترعرعوا في أستراليا الفرصة للتعرف على لغتهم وثقافتهم.





ساندش شريستا هو رئيس NSNT، وقال قبل إنشاء المدرسة كان الأطفال والأجداد في المجتمع يكافحون للتواصل مع بعضهم البعض.





"الآن، بفضل المدرسة يمكننا أن نرى الكثير من الأطفال، وهم يتحدثون إلى أجدادهم باللغة النيبالية".





مهرجان شعبي آخر للمجتمع النيبالي هو تييج، الذي تم الاحتفال به في وقت سابق من هذا العام وهو تقليدياً يوم تجتمع فيه النساء المتزوجات ويصمن من أجل صحة أزواجهن، وللنساء غير المتزوجات يكون الصيام من أجل شريك مستقبلي جيد.



Nepali women dancing as they celebrate Teej in Sydney on 30 August 2022. Source: SBS / Dinita Rishal لكن مع مرور الوقت، قال باراجولي إن المهرجان تطور ليصبح مهرجاناً للنساء، حيث يلتقين مع صديقات وأخوات وأمهات ونساء مهمات أخريات في حياتهن ضمن فعاليات منفصلة تتميز بالرقص والطعام، حتى أن بعض الرجال يشاركون الآن في الصوم.





"لأنك في أستراليا لا تحصل على يوم عطلة للاحتفال بـ تييج، لذلك تجد هذه الأحداث المجتمعية في عطلة نهاية الأسبوع للذهاب والاستمتاع بوقتك".





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