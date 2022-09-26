قادة بيان أولورو يطلقون حملة إعلانية تطالب الأستراليين بدعم إعطاء صوت للسكان الأصليين في البرلمان

النقاط الرئيسية تم إطلاق فيديو جديد يحكي قصة مستقبلية حول كيفية حصول السكان الأصليين على صوت في البرلمان ضمن حملة لتشجيع الأسترالين على دعم الاستفتاء

يشكل الإعلان جزءاً من حملة تعليمية بعنوان "التاريخ ينادي"

تزامن الإعلان مع تصريحات لوزيرة شؤون السكان الأصليين ليندا بورني جاء فيها أنهم لن يشاركوا في جميع التشريعات

يأمل قادة بيان أولورو من القلب أن يشجع مقطع الفيديو الجديد الأستراليين على التصويت بـ "نعم" لصوت السكان الأصليين في البرلمان.





ويشكل الإعلان جزءاً من حملة تعليمية بعنوان "التاريخ ينادي" تركز على الراوي تريفور جاميسون الذي ينتمي إلى سكان بيتجانتجاتجارا ونيونغار، حيث يروي قصة مستقبلية لأطفال جالسين أمامه حول نجاح السكان الأصليين في إيجاد صوت لهم في البرلمان بمساعدة الأستراليين.





ويقول: "يتعلق الأمر بكيفية حصول هؤلاء الأشخاص، الأشخاص الأوائل، على صوت".





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وينتقل الإعلان إلى الأستراليين العاديين الذين يقررون نشر الرسالة ودعم صوت السكان الأصليين في الاستفتاء القادم.







ويقول جاميسون: "فعلت الأمة كلها شيئاً حيال ذلك. اتصل الناس بأصدقائهم وعائلاتهم. وتحدث الناس عن ذلك في الشوارع، تحدثوا عنه في العمل، وفي الميدان".









"صنع الجميع أغنية ورقصوا عليها ... وهكذا غيرنا هذا البلد للأفضل. هكذا صنعنا التاريخ."





وعندما يسأل الأطفال بعد ذلك ما إذا كانت القصة صحيحة، يجيب: "يمكن أن تكون".





وقالت بريدجيت كاما، وهي امرأة من سكان ويراجوري وفيجي ورئيسة مشاركة لحوار الشباب في أولورو، إنهم يتوقعون أن تزيد الحملة مستوى الوعي وتشجع الحوار.





وقالت لأس بي أس: "نحن فخورون حقاً بأن هذا قد أتى ثماره".





"نريد حقاً تذكير الأستراليين بأنهم سيلعبون دوراً مهماً في هذه اللحظة من تاريخنا المشترك."



Alyawarre woman and Uluru Dialogue Co-Chair Pat Anderson AO, who features in the ad, has urged the Australian public to listen to the call to action and talk about Voice with family, friends and work colleagues. Source: SBS وقالت كاما إن قضية فويس أثرت على جميع الأستراليين وسيتطلب الأمر من جميع الأستراليين تمرير الاستفتاء.





"إذا كنت تعتبر هذه الأراضي الجميلة أرضك، فهذا الأمر يعنيك".





"الشيء الأكثر أهمية هو أنه عندما يذهب الناس للتصويت في يوم الاستفتاء، فإنهم يعرفون ما الذي يصوتون له. إنه يتعلق بتثقيف المجتمعات أولاً عما هو الصوت، ولكن أيضاً ما هو التأثير الذي سيحدثه على أستراليا وقضايانا".





وأضافت كاما أن حوار شباب أولورو شعر "بالحيوية من الدعم الذي تلقيناه من الشعب الأسترالي".





ودعت بات أندرسون التي ظهرت في الإعلان الجمهور الأسترالي للتحدث عن صوت السكان الأصليين مع العائلة والأصدقاء وزملاء العمل.





وقالت في بيان "نحن في رحلة لبناء الأمة، لكن لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا. هذا الاستفتاء يتطلب من جميع الأستراليين دعمه".





"الصمت لم يصنع التاريخ أبداً والتاريخ ينادي".





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