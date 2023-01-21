"هل استبعدت من أستراليا بسبب أسمي؟": لقمان طالب ينهي مدة الاستبعاد المؤقت بتهمة التهديد الإرهابي

النقاط الرئيسية: طالب أستاذ أسترالي بإجابات بعد أن أصدرت الحكومة له أمراً مؤقتاً بالاستبعاد

قال البروفيسور لقمان طالب إنه احتُجز وتعرض للتعذيب في قطر لمدة ستة أشهر دون تهمة واضحة أو محاكمة

يطالب بالتوضيح عند عودته إلى الوطن، ويريد أن يعرف لماذا تعتبره الحكومة يشكل تهديداً إرهابياً

سيعود أستاذ الإحصاء الحيوي الأسترالي لقمان طالب إلى وطنه بعد أكثر من عامين من سجنه في ظروف غامضة في قطر ووضعه على قائمة مراقبة الإرهاب من قبل الحكومة الفيدرالية.





وتصدّر الأستاذ طالب البالغ من العمر 60 عاماً، عناوين الصحف في عام 2020 عندما قال إنه وابنه إسماعيل محتجزان في مكان مجهول في قطر وتعرضا للتعذيب لأكثر من خمسة أشهر.





وقبل سجنه، عمل البروفيسور طالب في قطر منذ عام 2015، حيث قاد برنامج الصحة العامة بجامعة قطر في كلية الطب الجديدة، وكان عضواً في فريق العمل العلمي الحكومي في أعقاب جائحة COVID-19.



أستراليا خذلتني بشكل رهيب Professor Lukman Thalib

وتم الإفراج عن الاثنين في 24 كانون الثاني/ديسمبر 2020، دون توجيه تهم إلى الأستاذ طالب أو إسماعيل في قطر أو أستراليا.





وعند إطلاق سراحهم ، قال الأستاذ طالب إنه سافر على الفور للعيش مع ابنته في تركيا بسبب القيود الحدودية لـ COVID-19 وكان يحتاج إلى دعم أسري مباشر بعد احتجازه.





وخلال الفترة التي قضاها في تركيا، أصبح عضو هيئة تدريس في جامعة أيدين في اسطنبول في قسم العلوم الطبية.





ولكن عندما أراد العودة إلى أستراليا لتلقي العلاج الطبي في 17 شباط/فبراير من العام الماضي، صُدم عندما وجد أنه وضع في أمر استبعاد مؤقت (TEO).



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ما هو أمر الاستبعاد المؤقت (TEO)؟

الاستبعاد المؤقت أمر يمكن وضعه على مواطن أسترالي يمنعه من العودة إلى أستراليا، حيث يعتقد وزير الشؤون الداخلية أن هذا القانون لمنع اي هجوم إرهابي، أو دعم أو مساعدة منظمة إرهابية.





ويمكن استخدامه أيضاً إذا تم تقييم المواطن بطريقة أخرى على أنه يمثل خطراً أمنياً.





وعادة ما يتم فرض الأمر لمدة عامين، ولكن للوزير حرية التصرف في إلغاء الأمر أو تمديده إذا كانت لديهم أسباب معقولة.





يمكن للمواطنين الأستراليين الخاضعين لـ TEO العودة إلى ديارهم بشكل قانوني فقط إذا أصدر وزير الشؤون الداخلية لهم تصريح عودة، يمكن أن يكون للتصريح شروط، مثل تحديد تاريخ العودة إلى الوطن وإبلاغ السلطات بشأن إقامتهم وتوظيفهم وغيرها من الترتيبات الأمنية.





وقال البروفيسور طالب لقناة SBS News: "بالنسبة لي، من الواضح أن أستراليا خذلتني، وخذلتني بشكل رهيب ولا أعرف لماذا، هل هذا بسبب اسمي؟".



Australian Lukman Thalib travelled to Turkey after being released from detention in Qatar. Source: Supplied وقال البروفيسور طالب، الذي لا يزال يعمل في جامعة جريفيث في كوينزلاند، إنه شعر بالخيانة من قبل البلد الوحيد الذي اعتبره وطنه وتعهد باتباع السبل القانونية لطلب تعويضات عن الظلم الذي تعرض له.





"حتى أموت، سأقاتل من أجل العدالة حتى لا يضطر أي شخص آخر إلى المرور بهذه التجربة".





منظمة CAGE غير الحكومية ومقرها لندن، والتي تعمل على تمكين المجتمعات المتأثرة بـ "الحرب على الإرهاب"، تدعم الأستاذ طالب، وتعتقد CAGE أنه تم استهدافه بشكل غير عادل بسبب مزاعم ضد ابنه أحمد لقمان طالب.





اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية أحمد لقمان طالب بأنه "مساعد" لتنظيم القاعدة الإرهابي في 19 أكتوبر 2020. واعتقل لاحقًا في عام 2021 بتهم تتعلق بالإرهاب في كوينزلاند، حيث لا يزال محتجزاً احتياطياً.





زانقضت مهلة الاستبعاد المؤقت الخاصة بالبروفيسور طالب في 24 كانون الثاني/ديسمبر 2022، وبعد استفسارات أخرى، يعتقد فريقه القانوني أنه لم يتم تجديده ومن المقرر عودته إلى المنزل هذا الشهر.





وقال البروفيسور طالب إن مهمة حياته هي معرفة سبب تعذيبه من قبل السلطات القطرية، واتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة الأسترالية بسبب ما يقول إنه "تواطؤ" في عدم مساعدته بشكل كاف أثناء سجنه.





وقال إنه لم يُسمح له برؤية ضوء الشمس لمدة ثلاثة أشهر، وتعرض للغاز في غرفته وتعرض للتعذيب النفسي على أيدي الحراس، ويُزعم أن المسؤولين ألقوا بصور الأشخاص عليه وسألوه عما إذا كان يعرفهم، وتم إجباره على توقيع وثائق باللغة العربية، وهي لغة لا يقرأها.





وقال الأستاذ طالب إنه تلقى زيارة واحدة من السلطات القنصلية الأسترالية، ثم مكالمة هاتفية أخرى، وعندما طلب منهم رؤيته بشكل متكرر، قال إن المسؤول القنصلي قال إنه كان من الصعب بالفعل تنظيم زيارة واحدة.





"عندما جاؤوا أخبرتهم عن التعذيب، لكنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء ذلك".





ومن جهته ، قال رئيس قسم المناصرة العامة في CAGE، أنس مصطفى"من الصواب أن يطالب الأستاذ طالب بمعرفة الأسباب وأن تعلن السلطات الأسترالية عن مدى وعيها وتواطؤها في تعذيبه".





وكتب محاميه المقيم في كوينزلاند، عبد الرشيدي، إلى مركز تنسيق مكافحة الإرهاب في رسالة بريد إلكتروني ، اطلعت عليها SBS News ، يطلب فيها إلغاء الأمر على الفور.





وكتب الرشيدي في سبتمبر / أيلول 2022: "حتى الآن لم يتم تزويد السيد طالب بالأسباب الكامنة وراء إصدار الأمر".



Lawyers for Professor Thalib said his case would be looked at Source: Supplied / Alex Britton وتلقى ردا في 18 تشرين الأول/أكتوبر يفيد بأن وزير الداخلية سينظر في طلب الإلغاء.





وبعد متابعة الرد، قيل للسيد رشيدي أن الإدارة "تعمل بنشاط على تنفيذ الطلب".





وفي بيان لـ SBS News ، قالت وزارة الداخلية إن الحكومة "لا تعلق على الحالات الفردية".





وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة: "قدمت وزارة الخارجية والتجارة مساعدة قنصلية لمواطن أسترالي في قطر وعائلته اعتبارًا من 18 أكتوبر 2020 ، عندما علمنا باحتجازهم ، حتى 5 يناير 2021".





"نظرًا لالتزامات الخصوصية الخاصة بنا ، لا يمكننا تقديم مزيد من المعلومات."





وكما اتصلت SBS News بالحكومة القطرية للتعليق.





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