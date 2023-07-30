ما هو الفريق النسائي الذي يمكنه مشاهدة المباريات لكنه ممنوع من اللعب في كأس العالم؟

قاوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الدعوات للاعتراف بفريق كرة القدم النسائي الأفغاني الذي يعيش في المنفى في أستراليا، والذي أُجبر على مشاهدة كأس العالم للسيدات من المدرجات.





ولا تزال اللاعبات الأفغانيات ترتدين الزي الأحمر لبلادهن، لكنهن يحملن الآن شعار ملبورن فيكتوري، وهو نادٍ يبعد آلاف الكيلومترات عن وطنهن.





في بيان لـ SBS، قالت الفيفا إنه ليس لديها الحق في الاعتراف رسميًا بأي فريق ما لم يتم الاعتراف به أولاً من قبل اتحاد الكرة في بلاده.



وتقول قائدة الفريق فاطمة إن اللاعبات تتابعن المباريات بشغف.





من جهتها صرحت القائدة السابقة للفريق خالدة بوبل إنه بعد مرور ما يقرب من عامين، لا تزال صدمة الهروب من مطار كابول تؤثر على اللاعبات.





وتقول إن بعض اللاعبات تشعرن بالخوف من أصوات معينة.





«لكنهن يبذلن كل ما في وسعهن للمشاركة بشكل إيجابي في المجتمع كلاجئات."





وكان الفريق قد هرب على متن رحلة إلى أسترالية في آب/أغسطس 2021، لكن العديد من عائلاتهن بقيت في أفغانستان.





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