الهجرة: السماح لحملة التأشيرات المؤقتة من القادمين عبر البحر بالحصول على الاقامة الدائمة

القرار سيشمل 19 ألف شخص في أستراليا وستحمل التأشيرة الجديدة أسم "تأشيرة الحل الدائم للوضع".

Temporary Protection Visa (TPV) and Safe Haven Enterprise Visa (SHEV) holders are seen as they attend a rally outside Parliament House in Canberra, Monday, 29 July, 2019. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING

Temporary Protection Visa (TPV) and Safe Haven Enterprise Visa (SHEV) holders rally outside Parliament House. Source: AAP

أعلنت الحكومة الفيدرالية بأنها تفي بالتزامها الانتخابي من خلال جعل حاملي تأشيرة الحماية المؤقتة [[TPV]] وتأشيرة الملاذ الآمن SHEV مؤهلين لتقديم طلب للحصول على تأشيرة الحل الدائم للوضع والتي تسمى بالانجليزية ( permanent Resolution of Status visa) والتي ستعطي حاملها جميع حقوق حاملي الاقامة الدائمة.

وقال وزير الهجرة، أندرو جايلز، إن الالتزام ينطبق فقط على الأشخاص الذين دخلوا أستراليا قبل بدء عملية سيادة الحدود والذين يحملون أو تقدموا بطلب للحصول على كلا النوعين من التأشيرات قبل 14 شباط فبراير 2023.

وهناك ما يقرب من 19000 من هؤلاء الحاصلين سيكونون مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة دائمة.

من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل إن أولئك الذين لم يثبت أنهم يستحقون الحماية، ولا ينتظرون نتيجة المراجعة، من المتوقع منهم أن يغادروا أستراليا.

 


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نشر في: 13/02/2023 7:41am, آخر تحديث: 13/02/2023 2:34pm
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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