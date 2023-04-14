إصابة ثلاثة أطفال تعرضوا لهجمات خطيرة من الكلاب في كوينزلاند

أصيب ثلاثة أطفال بعد تعرضهم لهجوم من قبل كلاب في حوادث منفصلة في أنحاء كوينزلاند.

Barking dog

قالت خدمة الإسعاف في كوينزلاند إن طفلين وامرأة أصيبوا بجروح في سلسلة هجمات خطيرة لكلاب في الولاية. Source: iStockphoto / tverkhovinets/Getty Images/iStockphoto

النقاط الرئيسية
  • تعرض ثلاثة أطفال لهجمات خطيرة من الكلاب في حوادث منفصلة في أنحاء كوينزلاند
  • خدمة الإسعاف في كوينزلاند أعلنت أن طفلين وامرأة أصيبوا بجروح
  • جاء الحادث بعد هجوم على فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات في ياتالا في غولد كوست
قالت خدمة الإسعاف في كوينزلاند إن طفلين وامرأة أصيبوا بجروح في سلسلة هجمات خطيرة لكلاب في الولاية.

وتم استدعاء المسعفين بعد إصابة طفل في الرأس بعد أن عضه كلب في Shailer Park جنوب بريزبان.

وتم نقل الصبي إلى مستشفى لوجان لتلقي العلاج.
النقاط الرئيسية

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جاء الحادث بعد هجوم على فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات في ياتالا في غولد كوست.

وتم ضبط عدة كلاب بعد الهجوم الذي تعرضت خلاله الطفلة للعض في رقبتها ورأسها.

ونقل المسعفون الفتاة إلى مستشفى كوينزلاند للأطفال وهي في حالة خطيرة.
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نشر في: 14/04/2023 2:08pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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