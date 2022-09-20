ثلاثة قتلى في إيران في احتجاجات على وفاة شابة اعتقلتها الشرطة بسبب ملابسها "الغير لائقة"

النقاط الرئيسية: قُتل ثلاثة أشخاص خلال الاضطرابات الشعبية بسبب وفاة شابة في مركز احتجاز الشرطة

اتهم محافظ طهران محسن منصوري العملاء الأجانب بإثارة العنف في عاصمة البلاد

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع

أكدت السلطات الإيرانية مقتل ثلاثة أشخاص خلال الاضطرابات الشعبية بسبب وفاة شابة في مركز احتجاز الشرطة، لكنها سعت إلى إبعاد اللوم عن قوات الأمن بالقول إن عمليات قتل المتظاهرين كانت «مشبوهة».





واستمرت المظاهرات في طهران في وقت متأخر من يوم الثلاثاء وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.





اتهم محافظ طهران محسن منصوري العملاء الأجانب بإثارة العنف في عاصمة البلاد.





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وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا إنه تم اعتقال مواطنين من ثلاث دول خلال تجمعات ليلية.





وتعد الاضطرابات من أسوأ الاضطرابات في إيران منذ اشتباكات الشوارع في العام الماضي بسبب نقص المياه وتعكس السخط الشعبي ليس فقط على انتهاكات حقوق المرأة ولكن أيضًا بشأن الأمن والاقتصاد الذي يعاني من العقوبات الدولية.





وفي محاولة واضحة لنزع فتيل التوترات، قدم أحد مساعدي المرشد الأعلى الإيراني تعازيه لعائلة المرأة التي قُتلت في الحجز في طهران بعد أن ألقت شرطة الأخلاق القبض عليها بسبب «ملابس غير مناسبة».





وقالت منظمة هينجاو الكردية لحقوق الإنسان إن ثلاثة أشخاص قتلوا في كردستان يوم الاثنين عندما فتحت قوات الأمن النار.



وأكد محافظ إقليم كردستان مقتل ثلاثة أشخاص لكنه قال إن الوفيات مشبوهة ولم يذكر من المسؤول عنها.





«قُتل مواطن من (مدينة) ديفانداريه بسلاح لا تستخدمه القوات المسلحة. وقال إسماعيل زاري كوشا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن الجماعات الإرهابية تسعى للقتل».





هذا وكانت مهسا أميني، 22 عامًا، من محافظة كردستان الإيرانية، قد دخلت في غيبوبة وتوفيت أثناء انتظارها مع نساء أخريات تحتجزهن شرطة الآداب، التي تفرض قواعد صارمة في الجمهورية الإسلامية تتطلب من النساء تغطية شعرهن وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة.



قال والد السيدة أميني مرارًا إن ابنته لا تعاني من مشاكل صحية، مضيفًا أنها أصيبت بكدمات في ساقيها.





كما حمّل الشرطة مسؤولية وفاتها.





اندلعت المظاهرات في كردستان وامتدت يومي الاثنين والثلاثاء إلى عدة محافظات أخرى في شمال غرب إيران.





وقعت الاضطرابات الأكثر عنفًا في إقليم كردستان.





وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي مظاهرات في العديد من المدن، حيث كانت النساء يلوحن بحجاب الرأس ويواجه المتظاهرون قوات الأمن.





Iranian Supreme Leader Ali Khamenei in Tehran, Iran on 17 September, 2022. Source: Anadolu / "IRANIAN LEADER PRESS OFFICE / HANDOUT" وقالت سانام فاكيل من مركز تشاتام هاوس للأبحاث إن الاحتجاجات، التي أشعلتها وفاة السيدة أميني، «سلطت الضوء أيضًا على مجموعة كبيرة من القضايا التي يواجهها الإيرانيون العاديون كل يوم فيما يتعلق بالأمن والحرية». وأضافت





: «لا أعتقد أن هذا يمثل تحديًا وجوديًا للنظام... لأن النظام في إيران يحتكر القوة واستراتيجية أمنية جيدة يتم تنفيذها بالفعل».



وقد سار المتظاهرون في سوق طهران الكبير يوم الاثنين وهم يرددون «مهسا أميني ارقدي بسلام»، وفقًا لشريط فيديو نشره حساب 1500tasvir على تويتر الذي يحظى بمتابعة واسعة، والذي ينشر لقطات يقول إنه يتلقاها من الجمهور.



في إحدى الاحتجاجات الكبيرة في طهران، صرخ حشد من المتظاهرين الذين يرتدون ملابس سوداء «جاء اليوم الذي سنكون فيه مسلحين»، وفقًا لشريط فيديو آخر نشره 1500tasvir.





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