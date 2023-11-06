مأساة تحطم طائرة إطفاء في كوينزلاند تسفر عن مقتل 3 أشخاص

النقاط الرئيسية مقتل 3 أشخاص في حادث تحطم مروحية إطفاء شمال غرب كوينزلاند

وقع الحادث خلال إحدى رحلات التمشيط بمنطقة نائية

مكتب سلامة الطيران الأسترالي يحقق في ملابسات الحادث

شهدت كوينزلاند مأساة مفجعة خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما تحطمت طائرة مروحية شمال غرب الولاية.





وكانت الطائرة تجري عمليات مراقبة لمكافحة حرائق الغابات عندما تحطمت بالقرب من منطقة كلونكوري بعد ظهر يوم السبت.



أبلغ العمال في منجم Eloise القريب عن وقوع الحادث في حوالي الساعة 2.30 ظهرا، ورصد طاقم مروحية إنقاذ الحطام ووصل الضباط إلى مكان الحادث حوالي الساعة الخامسة مساء، وأكدوا وفاة الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة.





وتتبع الطائرة شركة مكافحة الحرائق الجوية AGAIR ومقرها فيكتوريا، والتي لديها أسطول من مروحيات الإطفاء.





وقال الرئيس التنفيذي روب بوشين لوكالة AAP: "كان ثلاثة من موظفينا هم الركاب الوحيدون في الطائرة، ولم يكن هناك ناجون".





"لقد دمرنا تماما، وأفكارنا وصلواتنا القلبية مع عائلات موظفينا."





وتم إخطار عائلاتهم لكن شرطة كوينزلاند تقول إن الأمر قد يستغرق أيامًا قبل أن يتم التعرف عليهم رسميًا.



A water-bombing helicopter is seen fighting bushfires near the town of Dalveen, Queensland, Thursday, November 2, 2023. A cool change may be forecast but Queensland firefighters will remain on high alert as blazes continue to threaten homes across the state. (AAP Image/Darren England) NO ARCHIVING Source: AAP / DARREN ENGLAND/AAPIMAGE ومن المقرر أن يصل متخصصون من وحدة تحديد هوية ضحايا الكوارث ومحققون من مكتب سلامة النقل الأسترالي إلى الموقع البعيد يوم الاثنين.





وقالت رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند، أناستازيا بالاشاي، الموجودة في الصين رفقة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، إن الحادث كان صادمًا.





ونشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أرسل تعازي القلبية للعديد من الأشخاص الذين تأثروا بهذا الحادث الصادم".





وقال ألبانيزي يوم السبت: "كل مشاعر الأستراليين مع العائلة والأصدقاء وكل من يعرف رجال الإطفاء الشجعان الذين فقدوا حياتهم".





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