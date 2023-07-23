ثلاثة أشخاص في المستشفى بعد استهدافهم بعيارات نارية في سيدني

وصلت وحدات خدمات الطوارئ إلى شارع Mayvic في سيدني لإنقاذ رجل أصيب بجروح في الرأس، وآخر في الرقبة، فيما أصيبت امرأة بجروح في الصدر.





وتعاملت سيارة إسعاف نيو ساوث ويلز مع رجل يبلغ من العمر 25 عامًا في سيارة متوقفة، ورجل آخر يبلغ من العمر 22 و19 عامًا في سيارة أخرى متوقفة في مكان قريب.









وقال مدير المباحث سيمون جلاسر إن حادث إطلاق النار كان "مروعًا"، والشرطة تبحث عن الفاعل.





وقد تم فتح تحقيق مبدأي، لمعرفة مطلق النار، فيما تعتقد الشرطة أن الهجوم كان مستهدفًا، مشيرة أن اثنين من المصابين في حال الخطر ويتم التعامل مع حالتيهما.







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وأضاف مدير المباحث جلاسر، أن الحادث لا صلة له مباشرة بنزاع العصابات، إلا أن التحقيق لا يزال في مرحلة مبكرة للغاية.





وقالت الشرطة، إنه تم العثور على سيارة مشتعلة بعد وقت قصير من إطلاق النار، في شارع "إيمي" القريب في "ريجينتس بارك"، ويعمل المحققون على تحديد ما إذا كان هذان الحادثان مرتبطين ببعضهما.





وقد تم استدعاء سيارة الإطفاء، لإخماد السيارة المشتعلة، التي أشعلت أيضا سياجًا وشجرة.





وقد فتحت الشرطة تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادثين في كلا الموقعين.



