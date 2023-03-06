كشفت مراجعة لـTikTok أن 25 وكالة حكومية فيدرالية أسترالية حظرت التطبيق المملوك للصين. فلماذا؟

كشفت مراجعة جديدة عن كيفية استجابة الوكالات الفيدرالية للمخاوف حول استخدام TikTok، بعد الحظر الشامل المفروض في الولايات المتحدة وكندا.

The TikTok app logo.

حظرت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي استخدام تطبيق الفيديو TikTok على الهواتف الصادرة من الحكومة بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات. Source: AAP / Kiichiro Sato

النقاط الرئيسية:
  • قال السناتور باترسون إن النتائج كشفت أن أستراليا «متخلفة بشكل خطير» عن باقي الدول في نهجها تجاه TikTok
  • تم الكشف الأسبوع الماضي عن أن الولايات المتحدة أعطت جميع الوكالات الفيدرالية 30 يومًا فقط لمسح التطبيق من أجهزتها
  • تعد وزارة الدفاع والشؤون الداخلية وإدارة الصحة ورعاية المسنين من بين الإدارات التي حظرت التطبيق تمامًا
تم تحذير الأستراليين من أن وكالاتهم الفيدرالية تتبع نهجًا «عشوائيًا وغير متسق» لتطبيق مشاركة الفيديو TikTok، المحظور في بعض الأماكن من قبل حلفاء أستراليا بسبب مخاوف أمنية.

وقد قال السناتور الليبرالي جيمس باترسون إن حزب العمال قد يكون يعطي الأولوية
لتحسين العلاقات مع الصين
على اتخاذ إجراءات قوية بشأن التطبيق، بعد أن أثار قرار أستراليا بحظر شركة Huawei المملوكة للصين من شبكة الاتصالات الخاصة بها غضب بكين.

هذا وقد تم إصدار مراجعة للوكالات الحكومية التي سعى إليها السناتور باترسون يوم الاثنين. ووجدت أن 25 وكالة حظرت التطبيق، بينما فرض 12 منها حظرًا جزئيًا، بينما سمح 11 آخرون به بالكامل. وقال إن خمس وكالات إما «فشلت في الإجابة أو الإجابة بشكل مباشر» على أسئلته.

وقال السناتور باترسون إن النتائج كشفت أن أستراليا
«متخلفة بشكل خطير» عن باقي الدول في نهجها تجاه TikTok
، والذي قال إنه مطالب بموجب القانون الصيني بمشاركة البيانات الشخصية للمستخدمين مع الحزب الشيوعي الصيني (CCP).

ودعا إلى حظر التطبيق على جميع الأجهزة الفيدرالية إلا في «الظروف الاستثنائية».
Man in a suit with a beard looks outwards.
السناتور الليبرالي جيمس باترسون. Source: AAP / ميك تسيكاس
تم الكشف الأسبوع الماضي عن أن الولايات المتحدة أعطت جميع الوكالات الفيدرالية 30 يومًا فقط لمسح التطبيق من أجهزتها
، بعد خطوات مماثلة في كندا والاتحاد الأوروبي.

«السؤال الذي يجب على حكومة ألبانيزي... الإجابة عليه هو: إذا لم يكن من الآمن أن يكون التطبيق على هاتف بيروقراطي كندي أو أمريكي أو أوروبي، [إذن] لماذا من الآمن أن تكون على هاتف بيروقراطي حكومي أسترالي؟» قال السناتور باترسون.

رفضت ByteDance الشركة الأم لـ TikTok مرارًا الاتهام بأنها تشارك البيانات التي تم جمعها بواسطة التطبيق مع الحكومات.

اتهم متحدث باسم الحكومة الصينية الأسبوع الماضي الولايات المتحدة بـ «قمع» الشركات والفشل في خلق «بيئة مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الأجنبية».

لكن السناتور باترسون، وهو أيضًا عضو في اللجنة البرلمانية المشتركة للاستخبارات والأمن، وصف ما تم الكشف عنه العام الماضي عن تعقب صحفيي فوربس من قبل ByteDance بأنه «دليل دامغ».

«إذا كان بإمكانهم فعل ذلك لصحفي، فيمكنهم القيام بذلك لموظف عام أو بيروقراطي. لا أعتقد أن هذا خطر يجب أن نتسامح معه».
Man in suit clapping.
رفضت الشركة الاقتراحات التي تشير إلى مشاركة البيانات مع CCP.
تعد وزارة الدفاع والشؤون الداخلية وإدارة الصحة ورعاية المسنين من بين الإدارات التي حظرت التطبيق تمامًا.

لا تسمح وزارة الشؤون الخارجية والتجارة لموظفيها باستخدامه على أجهزة العمل، باستثناء تلك الموجودة في هيئة السياحة الأسترالية، التي تسوق أستراليا للسياح الأجانب المحتملين.

يُسمح به أيضًا على أجهزة العمال من Australia Post والمتحف الوطني الأسترالي وشركات الإعلام مثل ABC و SBS (ناشر هذه القصة) و NBN.

أعلنت CSIRO، المدرجة على أنها تسمح بـ TikTok على أجهزتها، الشهر الماضي أنها ستتحرك لحظر التطبيق.

كشفت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل أنها تسعى للحصول على المشورة من وكالات الاستخبارات الأسترالية بشأن هذه القضية.

وقال متحدث باسم الحكومة إن تقريرًا يستند إلى هذه النصيحة سيركز على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وسيتم إصداره في الأسابيع القليلة المقبلة.

اتصلت SBS News بمكتب السيدة أونيل للتعليق.

وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز الأسبوع الماضي إن الحكومة كانت على علم بقرار الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن نصيحة وكالات الأمن في أستراليا لم تتغير.

وقال السناتور باترسون إنه لم يتلق المزيد من المعلومات من حزب العمhل بشأن النصيحة، ولكن من المهم أن «لا تختبئ الحكومة وراء وكالات استخباراتنا».

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نشر في: 7/03/2023 8:18am
By Finn McHugh
المصدر: SBS
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