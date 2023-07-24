إعادة طفل صغير لعائلته بعد سرقة سيارة كان متروكاً فيها وحيداً

أحد المتبضعين اتصل بالشرطة بعد أن رأى طفلا بعمر السنتين يدور في أروقة متجر وولورثس وحيداً

Police car

Source: AAP / AAP Image/Ben Macmahon

تم إعادة طفل صغير يبلغ من العمر سنتين "سالماً" لعائلته بعد سرقة السيارة التي تركه والده فيها وحيداً ونزل لغرض شراء غرض.

وتم العثور على طفل صغير بعد سرقة السيارة التي كان يجلس فيها في جنوب شرق ملبورن.

تقول الشرطة إن سيارة S-U-V سوداء كانت متوقفة في أحد شوارع ضاحية داندينونغ بشرق ملبورن تمت سرقتها بعد ظهر يوم الاثنين وكان فيها طفلٌ صغير يجلس لوحده.
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وبعد ذلك بوقت تمكنت الشرطة من معرفة مكان الطفل المفقود بعد أن اتصل بها أحد المتبضعين وقد رأى طفلا بعمر السنتين يدور في أروقة متجر وولورثس في منطقة "فيرنتري غلي "وحيداً.

ويقول المحقق دين هايز إن الطفل البالغ من العمر عامين تم تحديد موقعه بعد وقت قصير على بعد حوالي 16 كيلومترًا ، ولم يصب بأذى خلال الحادث.

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نشر في: 25/07/2023 7:47am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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