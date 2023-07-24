إعادة طفل صغير لعائلته بعد سرقة سيارة كان متروكاً فيها وحيداً

تم إعادة طفل صغير يبلغ من العمر سنتين "سالماً" لعائلته بعد سرقة السيارة التي تركه والده فيها وحيداً ونزل لغرض شراء غرض.





وتم العثور على طفل صغير بعد سرقة السيارة التي كان يجلس فيها في جنوب شرق ملبورن.





تقول الشرطة إن سيارة S-U-V سوداء كانت متوقفة في أحد شوارع ضاحية داندينونغ بشرق ملبورن تمت سرقتها بعد ظهر يوم الاثنين وكان فيها طفلٌ صغير يجلس لوحده.



وبعد ذلك بوقت تمكنت الشرطة من معرفة مكان الطفل المفقود بعد أن اتصل بها أحد المتبضعين وقد رأى طفلا بعمر السنتين يدور في أروقة متجر وولورثس في منطقة "فيرنتري غلي "وحيداً.





ويقول المحقق دين هايز إن الطفل البالغ من العمر عامين تم تحديد موقعه بعد وقت قصير على بعد حوالي 16 كيلومترًا ، ولم يصب بأذى خلال الحادث.





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