انطلاق السيارات ذاتية القيادة في أمريكا: هل آن الأوان لتطبيقه في أستراليا؟

النقاط الرئيسية يجري تطوير قانون جديد في أستراليا قد يسمح لبعض السيارات ذاتية القيادة Full Self-Driving بالعمل قانونياً

لا يزال هناك شكوك حول سلامة هذ التكنولوجيا ووجود بنية تحتية مناسبة في استراليا.

حظي الإصدار الأحدث من برنامج Tesla مؤخرًا باستقبال واسع في الولايات المتحدة وكندا.

حذر خبراء صناعة السيارات من أن الأمر ليس بهذه البساطة حينما يتعلق الأمر بسلامة هذه التكنولوجيا وطريقة عملها، إضافة إلى نقص البنية التحتية المناسبة، والعواقب الوخيمة في حال عم نجاح هذه التكنولوجيا.





ورغم وجود هذه التساؤلات، تعمل سلطات النقل بحذر في وضع لوائح جديدة لهذا الأمر مع وجود نية لإطلاق محتمل في عام 2026 في أستراليا.









فعند السماح للسيارات "ذاتية القيادة" Full Self-Driving بالسير على الطرق المحلية، يجب أخذ الوقت الكافي لفحص هذه التكنولوجيا.









حيث تم اختبار الشاحنات والسيارات والحافلات والدراجات النارية ووسائل النقل المتتابعة على الطرق العامة في كل ولاية ومقاطعة أسترالية، بدءًا من عام 2012.







وحظي الإصدار الأحدث من برنامج Tesla المستقل مؤخرًا باستقبال واسع في الولايات المتحدة وكندا، حيث تقوم السيارات الحديثة بمهام القيادة تحت إشراف السائقين.





هذا الإصدار دعا عدداً من الأستراليين لخوض هذه التجربة يتسألون متى سيسمح لهم بالحصول على مثل هذه التكنولوجيا.







وقال إيان كريستنسن، العضو المنتدب لـ: "Move Australia ، إن المنظمين اتخذوا نهجًا "حذرًا واستشاريًا" في كل تجربة، مع وضع متطلبات صارمة لحماية السائقين وراكبي الدراجات والمشاة".





وأضاف: "يجب حصول هذه المركبات على استثناء من اللوائح الحالية لتشتغل على الطرق العامة. على أساس تصريح محدد".



Tesla car display in front of Federation Square, Melbourne, Victoria, Australia Source: SBS / SBS Hmong يأتي ذلك، فيما يتم تطوير قانون جديد من لجنة النقل الوطني، قد يسمح لبعض السيارات ذاتية القيادة بالعمل بشكل قانوني في أستراليا.





سيؤسس قانون سلامة المركبات الآلية، المقرر عام 2026 التقنية والمعايير الوطنية للمركبات ذاتية القيادة.





وأوضح كريستين: "ستكون "خطوة كبيرة"، وستتطلب التزامًا جوهريًا من شركات صناعة السيارات بموبوجب هذا القانون بحيث تكون قادرة على التوقف بأمان إذا واجهت وضعًا شديد التعقيد لا يمكنها التعامل معه".





وأضاف: أن هذا مطلب مهم للتأكد من أن طرقنا ومجتمعاتنا آمنة، ويمثل أيضًا تحديًا لمُصنعي السيارات للتأكد ليس فقط من أن السيارة يمكنها التوقف وآمنه ولكن كيف يمكنها التعرف على الوقت الذي تحتاج فيه إلى التوقف بأمان."



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البنية التحتية





قال مايكل ميلفورد المدير المشترك لمركز الروبوتات في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا: " من المهم وجود قوانين جديدة لتحقيق التوازن بين السلامة العامة والتكنولوجيا الرائدة."



"لكنه أوضح: لكن يجب التأكد من أن اللوائح الجيدة ليست خانقة لدرجة لا تشجع أس شخص على استخدام هذه التكنولوجيا التي قد تكون مفيدة."





لكن البروفيسور ميلفورد الذي يعمل فريقه على تطوير "تقنية تحديد المواقع" لمركبات فورد ذاتية القيادة، قال: "إن هناك ما هو أكثر من التحديات التقنية التي تعوق السيارات ذاتية القيادة".





وأوضح: "أصبحت الحالة الاقتصادية (للسيارات ذاتية القيادة) فوضوية وأقل وضوحًا. ففي عام 2017، كان الناس يتحدثون عن سوق بقيمة 7 تريليون دولار ... والآن يفكر الناس مرتين حول ما إذا كانت مجدية اقتصاديًا .





في الأشهر الثلاثة الماضية، أغلقت فورد وفولكس فاجن شركة Argo AI الناشئة للمركبات المستقلة، وسرّحت شركة Nuro للتوصيل ذاتية القيادة 20% من موظفيها، كما أعلنت شركة Motional ، وهي شركة ناشئة مستقلة تدعمها Hyundai ، عن تسريح العمال.





قالت محللة CMC Markets تينا تينج إن شركة آبل "ستؤجل خططها لإطلاق سيارات (كهربائية) ذاتية القيادة" حتى عام 2026، وانسحبت أوبر من السوق في أواخر عام 2020.



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أين يكمن الخطر في استخدام السيارات ذاتية القيادة في أستراليا؟





من العقبات التي تواجه السيارات ذاتية القيادة في أستراليا محيطها، وفق قائد شركة Arup للتنقل المستقبلي بن هادوك.، حيث يحتاج تشغيل المركبات الذكية بشكل فاعل وجود بنية تحتية كالمعلومات المستخدمة عند إشارات المرور وإشارات الطرق وعلامات الممرات.





خاصة في مناطق المدن المزدحمة حيث تكون حركة المرور والطرق المشتركة أكثر تعقيدًا. إذ يمكن قيادة السيارة لنفسها على الطرق السريعة لكن الوضع داخل المدن أصعب.





وأضاف: "لا أعتقد أننا سنرى مركبات ذاتية القيادة بالكامل مع بنيتنا التحتية الحالية في أستراليا."







هذا وقد طُرح وضع القيادة الذاتية الكامل من قبل شركة Tesla في الولايات المتحدة وكندا، تعمل Google على تشغيل خدمة Waymo ذاتية القيادة الخاصة بها للعملاء في أجزاء من سان فرانسيسكو وفينيكس في الولايات المتحدة.









كما أن شركة ناشئة في سان فرانسيسكو تدعى "كروز" سمحت للجمهور باختبار "رحلات بدون سائق بالكامل" في سياراتها التي تأتي محملة بالكاميرات والرادار وأجهزة استشعار LiDAR.





قطعت سيارات الشركة الآن أكثر من 965000 كيلومتر دون وجود سائق بداخلها.





قال البروفيسور ميلفورد إن الأمثلة الواقعية أظهرت مدى "نضج" هذه التكنولوجيا، رغم التحديات المقبلة.









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