وزير الخزانة يعلن الميزانية الأولى لحكومة ألبانيزي: التقشف عنوان المرحلة

النقاط الرئيسية شدّد تشالمرز في بداية كلمته على الطابع "المسؤول" للميزانية الذي يتجلى بتقليل الإنفاق

حذّر من التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد العالمي، متوقعاً ألا تكون أستراليا في معزل عن تداعيات ما يجري خارج حدودها من نزاعات مسلحة وأزمة طاقة وضغوط تضخمية وتباطؤ اقتصادي

قال تشالمرز إن الميزانية تطمح لتحقيق أهداف ثلاثة هي تخفيف تكلفة المعيشة دون زيادة التضخم، والتركيز على الاستثمار كوسيلة لتعزيز الاقتصاد الأسترالي، وبدء عملية الإصلاح المالي عبر ضبط الإنفاق في الميزانية

شدّد تشالمرز في بداية كلمته على الطابع "المسؤول" للميزانية الذي يتجلى بتقليل الإنفاق في أوقات عصيبة ناجمة عن وباء كورونا والكوارث الطبيعية المتعاقبة والنزاعات الدولية وارتفاع الأسعار العالمي.



هذه ميزانية مسؤولة تجعلنا مستعدين للمستقبل

وحذّر من التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد العالمي، متوقعاً ألا تكون أستراليا في معزل عن تداعيات ما يجري خارج حدودها من نزاعات مسلحة وأزمة طاقة وضغوط تضخمية وتباطؤ اقتصادي.





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واعتبر أن هذه الأوضاع تستدعي خفض التوقعات المستقبلية فيما يتعلق بالنمو الذي سيسجل 3.5% هذا العام قبل أن ينخفض إلى 1.5% العام المقبل، مصحوباً بتضخم سيبلغ حوالي 7% أواخر هذا العام.





وتوقع تشالمرز أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5% بحلول حزيران/يونيو 2024.



هذه المرة لا نواجه أزمة مالية أو وباء، بل حرباً تدفع الأسعار ومعدلات الفائدة للارتفاع هنا وحول العالم، وسط مخاطر بحدوث ركود عالمي جديد

شدّد تشالمرز في الوقت نفسه على متانة الاقتصاد الأسترالي مع انخفاض معدلات البطالة وتنامي أسعار الصادرات الأسترالية.





وقال إن الميزانية تطمح لتحقيق أهداف ثلاثة هي تخفيف تكلفة المعيشة دون زيادة التضخم، والتركيز على الاستثمار كوسيلة لتعزيز الاقتصاد الأسترالي، وبدء عملية الإصلاح المالي عبر ضبط الإنفاق في الميزانية.



أفضل طريقة لمواجهة حالة عدم اليقين التي تسود العالم حالياً هي الإدارة المسؤولة للاقتصاد في بلادنا

وقال تشالمرز إن الحل يكون بتبني سياسات مسؤولة ومستدامة يمكن للبلاد تحمل كلفتها دون المجازفة بزيادة التضخم.





وأكد أن الميزانية تعكس التزامات الحكومة، ومنها تخفيف كلفة رعاية الأطفال وتمديد إجازة الوالدين المدفوعة، وتعزيز قدرة الأستراليين على الوصول لرعاية صحية أفضل، مدعومة بخفض سعر الدواء وتحسين معايير رعاية المسنين.





وأوضح تشالمرز أن الميزانية ستؤدي لخفض أسعار الطاقة عبر دعم مصادر الطاقة المستدامة.





وأعلن عن برنامج جديد يؤمن للأستراليين مليون منزل جديد ميسور التكلفة اعتباراً من عام 2024 بالشراكة مع حكومات الولايات والمؤسسات الاستثمارية وشركات البناء.





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