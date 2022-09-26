وزير الخزانة: "الإقتصاد الأسترالي ينمو ولكن التحديات تزداد"

النقاط الرئيسية: لا يزال تشالمرز متفائلاً بشأن المستقبل القريب للاقتصاد الأسترالي لكنه يحذر من صعوبة المستقبل مع تدهور الاقتصاد العالمي

سيقدم وزير الخزانة ميزانيته الأولى يوم 25 أكتوبر

صرح تشالمرز بأنه على البلاد مناقشة كيفية تمويل قطاعات النمو الرئيسية بما في ذلك الدفاع والصحة

حذر وزير الخزانة جيم تشالمرز من أن البلاد ليست محصنة ضد الظروف العالمية "المتدهورة" وأشار إلى قرب إجراء "محادثة وطنية" حول زيادات ضريبية محتملة.





لا يزال تشالمرز متفائلاً بشأن المستقبل القريب للإقتصاد الأسترالي لكنه يحذر من صعوبة المستقبل مع تدهور الإقتصاد العالمي.





وقال لشبكة ABC يوم الاثنين "لن نكون محصنين تماما من ذلك".





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"نتوقع أن يستمر الإقتصاد الأسترالي في النمو وكذلك التحديات التي تواجه الإقتصاد الأسترالي."





وقال إن التكلفة السنوية الأولية المتوقعة لسداد الدين ستبلغ 26 مليار دولار في نهاية 2025/26 لكن من المتوقع الآن أن تصل إلى 33 مليار دولار.





وقال تشالمرز: "أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع وتكلفة سداد هذا الدين أكثر فأكثر ... مليارات الدولارات التي يجب أن نجدها في الميزانية لتسديد هذا الدين".





"هذا يعني أكثر من أي وقت مضى أننا بحاجة إلى التأكد من أن الاستثمار الذي نقوم به في الميزانية يحقق أرباحًا حقيقية مقابل المال."





سيقدم وزير الخزانة ميزانيته الأولى يوم 25 أكتوبر.





وقد صرح تشالمرز بأنه على البلاد مناقشة كيفية تمويل قطاعات النمو الرئيسية بما في ذلك الدفاع والصحة ورعاية المسنين و NDIS وما إذا كان ذلك سيشمل زيادة الضرائب.





قال: "أريد إجراء محادثة وطنية حول كيفية تمويل الأشياء التي نهتم بها حقًا كمجتمع".





"ستكون هناك ثلاث وربما أربع ميزانيات في فترة حكم هذه الحكومة إذا استمرت لفترة كاملة وهذا يعني أنه سيكون لدينا فرصة لإشراك الناس والتشاور مع الناس حول الطريق إلى الأمام."





هذا وقد وعد حزب العمل بتنفيذ إصلاح ضريبي واحد: جعل الشركات متعددة الجنسيات تدفع حصة أكثر عدلاً من الضرائب.





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