"سحق بطيء ومؤلم": العائلة تنعي الضحية الأسترالية-اللبنانية في كارثة تدافع الهالوين في كوريا الجنوبية

النقاط الرئيسية: تم تحديد هوية مساعدة الإنتاج السينمائي في سيدني جريس راشد باعتبارها الضحية الأسترالية للمأساة في منطقة إتايوان في سيول

قالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة إن المسؤولين القنصليين يقدمون المساعدة لعائلتها

أظهرت آخر مشاركة لجريس على موقع الفيديو القصير إجازتها في بالي

نعت عائلة المرأة الأسترالية التي قُتلت في حادث التدافع في احتفالات الهالوين في كوريا الجنوبية الشابة البالغة من العمر 23 عامًا، واصفة إياها بالمحبة للحياة والإنسانة الرائعة.





تم تحديد هوية مساعدة الإنتاج السينمائي في سيدني جريس راشد باعتبارها الضحية الأسترالية للمأساة في ، حيث توفي أكثر من 150 شخصًا.





وقد قالت عائلة جريس إنها كانت منتجة أفلام موهوبة وكانت شغوفة بإحداث فرق.





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وقالوا في بيان: «نحن نفتقد ملاكنا الرائع جريس التي لا طالما أضاءت الغرفة بابتسامتها المعدية».





«كانت جريس دائمًا تجعل الآخرين يشعرون بالأهمية، وقد ترك لطفها أثرا لدى كل شخص قابلته على الإطلاق. كانت جريس تهتم دائمًا بالآخرين وكانت محبوبة من الجميع».



رجل في نصب تذكاري مؤقت لأكثر من 150 شخصًا قتلوا في تدافع في حدث هالوين في وسط سيول. Source: AFP / أنتوني والاس وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة إن المسؤولين القنصليين يقدمون المساعدة لعائلتها.





كانت جريس تعمل كمساعد إنتاج في شركة ElectricLime للأفلام والإعلام ومقرها سنغافورة، وفقًا لملفها الشخصي على LinkedIn.





عملت الفتاة الشابة مع الشركة على مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية، وعملت سابقًا في شركات إنتاج أصغر، وتطوعت في مهرجان تروبفيست للأفلام القصيرة في سيدني.





وكانت قد درست في جامعة التكنولوجيا في سيدني وأكملت درجة البكالوريوس في الاتصالات والدراسات الدولية.





وقد قالت عنها عائلتها: «اهتمت (جريس) بشدة بأختيها وكانت نموذجًا رائعًا. لقد أظهرت لنا غريس ما يعنيه أن تكون إنسانًا رائعًا».





«سنفتقد بشدة نعمتنا الجميلة، فتاتنا المحبة للحياة.»





وقال صديق كان مع جريس، ناثان تافيرنيتي: «لم يكن هناك أي تدافع. لقد كان سحقا بطيئًا ومؤلمًا».





«لم يكن هذا السحق بسبب الأشخاص المخمورين" قال السيد تافيرنيتي وهو يبكي على TikTok: «لقد كان السبب في ذلك هو نقص التخطيط وقوة الشرطة وخدمات الطوارئ».



وأظهرت آخر مشاركة لجريس على موقع الفيديو القصير إجازتها في بالي، وكتبت: «شكرًا لبالي، لقد كانت رائعة».





هذا وقد وقعت المأساة عندما تجمع حشد كبير للاحتفال بالهالوين، واندفع حشد من الناس إلى زقاق بالقرب من منطقة ملهى ليلي.





تشتهر المنطقة بالشباب والمغتربين والمسافرين.





وقد كتب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على تويتر يوم الأحد قبل انتشار أنباء وفاة الشابة الأسترالية: «تعازينا الصادقة لجميع المتضررين من هذه المأساة الرهيبة»،





وقال متحدث باسم وزارة التعليم في نيو ساوث ويلز لوكالة أنباء AAP إنهم شعروا بحزن عميق لسماع أخبار الوفاة المأساوية لجريس التي كانت طالبة سابقة في مدرسة كانتربري الثانوية للبنات في سيدني.





وقال المتحدث: «تعازينا الصادقة وتعاطفنا العميق مع أسرة الطالبة والمجتمع المدرسي الأوسع».





«ستقدم المدرسة المشورة النفسية والدعم لجميع الطلاب والموظفين المتضررين.»



تقوم الشرطة بمسح آثار جزء من المكان الذي حدث فيه السحق. Source: Getty / الواشنطن بوست يأتي ذلك في الوقت الذي وعد فيه رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو يوم الاثنين بإجراء تحقيق شامل في حادث التدافع.





وقال هان أثناء اجتماع المسؤولين الحكوميين لمناقشة الكارثة: «ستجري الحكومة تحقيقًا شاملاً في سبب هذا الحادث وستبذل قصارى جهدها لإجراء التغييرات المؤسسية اللازمة حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث».





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