توقيف ترامب رسميا في أتلانتا بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر

أوقِف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فترة وجيزة الخميس في سجن في أتلانتا بسبب ضغوط انتخابية مارسها عام 2020 في ولاية جورجيا، وفقا لوثيقة صادرة عن مكتب الشريف.

Trump Georgia Election Indictment

Former President Donald Trump speaks with reporters before departure from Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, Thursday, Aug. 24, 2023, in Atlanta. (AP Photo/Alex Brandon) Source: AP / Alex Brandon/AP

بعد أخذ مقاساته، يُرتقب إطلاق سراح الرئيس السابق بكفالة، على أن تُنشر أيضا صورته الجنائية.وقبيل مغادرته إلى أتلانتا، كتب الملياردير الجمهوري في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث" إنّه "يوم حزين آخر في أميركا".

والتُقِطت صورة جنائيّة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس في أتلانتا خلال فترة توقيفه الوجيزة، حسبما أفاد عدد من وسائل الإعلام المحلّية.
GA: Former President Donald Trump booking photo
Donald Trump, former President of the United States of America, seen here in a booking photo released to the media by the Fulton County Sheriff's Office, surrendered at the Fulton County Jail on charges related to a Georgia case alleging an illegal plot to overturn the former presidents 2020 election loss. (Photo by Fulton County Sheriff's Office via Sipa USA) *** Press photos for editorial use only (excluding books or photo books). May not be relicensed or sold. Mandatory Credit *** Credit: Sipa USA/Sipa USA
ونُشِرت الصورة الجنائيّة لدونالد ترامب التي التُقِطت داخل سجن في ولاية جورجيا خلال التوقيف الوجيز للرئيس الأميركي بتهمتَي الابتزاز والتآمر.

وهذه اللقطة التي يظهر فيها الملياردير الجمهوري عبوسًا وعاقدًا حاجبَيه ومُحدّقًا في الكاميرا، ستُسجّل في التاريخ بوصفها أوّل صورة جنائيّة لرئيس أميركي سابق.
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وكان ترامب قد ندد بما وصفه "مهزلة قضائيّة"، واصفاً ما حصل بأنه "تدخّل انتخابي".

وقال لصحافيّين بينما كان يستعدّ للسفر من أتلانتا، بعد أن أوقِف فترة وجيزة والتُقِطت له صورة جنائيّة في سجن مقاطعة فولتون "ما حدث هنا هو مهزلة قضائيّة. لم نرتكب أيّ خطأ. لم أرتكب أي خطأ". وأضاف "ما يفعلونه هو تدخّل في الانتخابات".

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نشر في: 25/08/2023 11:56am
المصدر: AFP

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