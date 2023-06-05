العفو عن أستراليين محكوم عليهما بالإعدام في فيتنام بعد جهود دبلوماسية

النقاط الرئيسية: لم يذكر ألبانيزي اسم الأستراليين لأسباب تتعلق بالخصوصية

قال رئيس الوزراء إن أستراليا تبني «علاقة قوية» مع شركائها في جنوب شرق آسيا

فيما يتعلق بزيارة محتملة للصين، قال رئيس الوزراء إن السلطات تبحث في تحديد موعد

قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن استراليين كانا يواجهان عقوبة الإعدام في فيتنام قد تم منحهما العفو.





تحدث ألبانيزي بعد عودته ، قائلا إنه تم إحراز «تقدم كبير» في قضية اثنين من الأستراليين المحكوم عليهم بالإعدام.





وقال في مقابلة مع قناة ABC مساء الاثنين، «قدمت احتجاجات لرئيس الوزراء الفيتنامي صباح أمس، وبحلول ظهر أمس كان الرئيس قد وقع أوامر العفو».





«ترحب أستراليا بشدة بهذا...ونشكرهم على ذلك».



أثار رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز القضية مع نظيره الفيتنامي فام مينه تشينه. Source: AAP, AP / Duong Giang ولم يذكر ألبانيزي اسم الأستراليين لأسباب تتعلق بالخصوصية.





وقال: «تم إبلاغ العائلات وهم مرتاحون جدًا».





«لقد نقلوا شكرهم إلى وزارة الشؤون الخارجية ومسؤولي التجارة الأسترالية الذين عملوا على هذا لبعض الوقت.»





وقال رئيس الوزراء إن أستراليا تبني «علاقة قوية» مع شركائها في جنوب شرق آسيا، و .





وقال إن الحكومة قدمت أيضًا احتجاجات في قضية أخرى، حيث تسعى إلى نقل سجين دولي.





وأعلن ألبانيزي: «نحن نقدم التأكيدات ونفعل ذلك بالطرق الدبلوماسية ونأمل دائمًا في تحقيق نتائج إيجابية لصالح المواطنين الأستراليين».



رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز في مدرسة الأمم المتحدة الدولية في هانوي، فيتنام، يوم الأحد. Source: AAP, EPA / Luong Thai Linh وفيما يتعلق بزيارة محتملة للصين، قال رئيس الوزراء إن السلطات تبحث في تحديد موعد، ولكن لا يزال هناك «حوار» بشأن الزيارة.





وقال ألبانيزي إنه تم رفع الحظر التجاري على أنواع من الفواكه.





أضاف: «نريد إزالة جميع العوائق ولكننا نواصل الحوار».





«نعتقد أن الحوار أمر إيجابي، وإذا تمكنا من تحديد موعد مناسب للطرفين، أعلنت أنني بالتأكيد مستعد للسفر إلى الصين».





«سيكون ذلك شيئًا إيجابيًا».





وقال ألبانيزي إن أستراليا ستستقبل مساعد وزير الخارجية الصيني الشهر المقبل.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



