العفو عن أستراليين محكوم عليهما بالإعدام في فيتنام بعد جهود دبلوماسية

تم منح أستراليين كانا يواجهان عقوبة الإعدام في فيتنام العفو بعد تدخل من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي.

A man seated at a desking speaking to those seated opposite him.

زار رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي فيتنام مؤخرًا. Source: AAP, AP / Huy Han

النقاط الرئيسية:
  • لم يذكر ألبانيزي اسم الأستراليين لأسباب تتعلق بالخصوصية
  • قال رئيس الوزراء إن أستراليا تبني «علاقة قوية» مع شركائها في جنوب شرق آسيا
  • فيما يتعلق بزيارة محتملة للصين، قال رئيس الوزراء إن السلطات تبحث في تحديد موعد
قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن استراليين كانا يواجهان عقوبة الإعدام في فيتنام قد تم منحهما العفو.

تحدث ألبانيزي بعد عودته
، قائلا إنه تم إحراز «تقدم كبير» في قضية اثنين من الأستراليين المحكوم عليهم بالإعدام.

وقال في مقابلة مع قناة ABC مساء الاثنين، «قدمت احتجاجات لرئيس الوزراء الفيتنامي صباح أمس، وبحلول ظهر أمس كان الرئيس قد وقع أوامر العفو».

«ترحب أستراليا بشدة بهذا...ونشكرهم على ذلك».
Two men wearing suits and ties are shaking hands.
أثار رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز القضية مع نظيره الفيتنامي فام مينه تشينه. Source: AAP, AP / Duong Giang
ولم يذكر ألبانيزي اسم الأستراليين لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وقال: «تم إبلاغ العائلات وهم مرتاحون جدًا».

«لقد نقلوا شكرهم إلى وزارة الشؤون الخارجية ومسؤولي التجارة الأسترالية الذين عملوا على هذا لبعض الوقت.»

وقال رئيس الوزراء إن أستراليا تبني «علاقة قوية» مع شركائها في جنوب شرق آسيا، و
.

وقال إن الحكومة قدمت أيضًا احتجاجات في قضية أخرى، حيث تسعى إلى نقل سجين دولي.

وأعلن ألبانيزي: «نحن نقدم التأكيدات ونفعل ذلك بالطرق الدبلوماسية ونأمل دائمًا في تحقيق نتائج إيجابية لصالح المواطنين الأستراليين».
Anthony Albanese arrives at a school. Students are waving Vietnamese and Australian flags.
رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز في مدرسة الأمم المتحدة الدولية في هانوي، فيتنام، يوم الأحد. Source: AAP, EPA / Luong Thai Linh
وفيما يتعلق بزيارة محتملة للصين، قال رئيس الوزراء إن السلطات تبحث في تحديد موعد، ولكن لا يزال هناك «حوار» بشأن الزيارة.

وقال ألبانيزي إنه تم رفع الحظر التجاري على أنواع من الفواكه.

أضاف: «نريد إزالة جميع العوائق ولكننا نواصل الحوار».

«نعتقد أن الحوار أمر إيجابي، وإذا تمكنا من تحديد موعد مناسب للطرفين، أعلنت أنني بالتأكيد مستعد للسفر إلى الصين».

«سيكون ذلك شيئًا إيجابيًا».

وقال ألبانيزي إن أستراليا ستستقبل مساعد وزير الخارجية الصيني الشهر المقبل.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.

شارك
نشر في: 6/06/2023 8:44am
آخر تحديث: 6/06/2023 11:26am
المصدر: AAP
Available in other languages
الموضوع
Crime

اخترنا لك

24:19
Copy of Newsletter big.jpg

إلهام شاهين في لقاء حصري من أستراليا: 'كسرني فراق أمي. أستحضرها لأسكب دموعي في أي مشهد'

16:17
walla cooking with daughter.jpg

'لم أتوقع كل هذه الشهرة': شابة فلسطينية أسترالية تجتاح السوشيال ميديا بين ليلة وضحاها وصولاً للعالمية

WOMAN NSW POLICE TASER

وزنها لم يكن يتجاوز 43 كيلوغرام: الجدة التسعينية تلفظ أنفاسها وتفاصيل تظهر للمرة الأولى

11:53
VICTORIA CORONAVIRUS COVID19

Melbourne tower residents 'seek apology' despite $5 million lockdown settlement offer

Jim Chalmers.jpg

ما الذي تخبئه الميزانية الجديدة للأستراليين: إليكم ما هو مؤكد وما هو متوقع؟

08:56
مسجد 2.jpg

'لن نفتح الابواب فقط بل قلوبنا ايضا': أكبر مسجد في استراليا يقيم يوما مفتوحا لكل الاستراليين

Understanding your electricity bill

تعرفوا على المستفيدين من دعم فاتورة الكهرباء في الميزانية الفدرالية الجديدة

15:33
Muslims Celebrate Beginning Of Ramadan In Sydney

بعد البلبلة: ماذا قالت الهيئات الإسلامية الكبرى عن أزمة اللحوم الحلال في أستراليا؟