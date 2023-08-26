مقتل طفلين واصابة آخر بعد اصطدام سيارة بشجرة في جنوب سيدني

يوجد سائق يبلغ من العمر 33 عامًا، يُعتقد أنه عم الصبيين، في حالة خطيرة في المستشفى بينما أصيبت ابنته البالغة من العمر 9 سنوات بجروح طفيفة. ولقي طفلان مصرعهما وأصيب آخر بعد اصطدام سيارة بشجرة في جنوب سيدني. وتلقى صبيان، يبلغان من العمر 9 و10 أعوام، العلاج في مكان الحادث في مونتيري وتم نقلهما إلى المستشفى حيث توفيا.



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وقال مفتش المباحث جيسون هوجان يعمل مع وحدة التحقيق في الحادث ""إنه حادث سيئ للغاية حيث فقد طفلان صغيران بريئان حياتهما. سنكون على اتصال دائم مع جميع أفراد الأسرة للاطمئنان عليهم واطلاعهم على تحقيقاتنا عندما تتكشف."





وتحدث أحد سكان مونتيري إلى ABC عن تجربته في مساعدة خدمات الطوارئ قائلاً "سمعت صوت انفجار قوي، هائل، ركضت إلى الخارج. كان هناك مساعدون في مكان الحادث. حاولنا الذهاب إلى الجانب الأيمن من السيارة، وسحبنا الباب، وتمكنا من القيام بذلك، وخرجت الفتاة، وكانت تبكي."



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وأضاف "لسوء الحظ، على الجانب الآخر، تعطلت السيارة بسبب الاصطدام. كنت خائفًا على حياتي، كما تعلمون، أشعر أنه لولا الشجرة لكانت السيارة في منزلي أو منزل الجيران. ولحسن الحظ كنت أنا وعائلتي في أمان ولكن لسوء الحظ كان ما حدث سيئًا للغاية."



