مأساة في ملبورن "لا يمكن تصورها": توفيت في حادث سيارة والقاتل شقيقتها

النقاط الرئيسية: يدعم قادة المجتمع الجنوب السوداني عائلة منكوبة في ملبورن بعد مأساة تورطت فيها شقيقتان

وتوفيت غول لوك في حادث سيارة مروع يوم الاثنين بعد أن صدمتها سيارة متحركة الى أن اصطدمت بمركبة أخرى

يُزعم أن أختها أسياي كانت خلف عجلة القيادة في السيارة المتحركة

مأساة في الجالية الجنوب السودانية في ملبورن مع وفاة شابة في حادث سيارة مرعب.





ووصف قادة المجتمع المأساة بأن "لا يمكن تصورها" لأنهم أمضوا الأسبوع الماضي حزينين على فقدان الشابة، ويتابعون الإجراءات القانونية لشقيقتها.





توفيت غول (أو أنونغ) لوك، 24 عاماً، بعد أن جرّتها سيارة متحركة، وعلقت بين مركبتين في صن شاين في غرب ملبورن.





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وتقول الشرطة إن أسياي، شقيقة غول كانت خلف عجلة القيادة في السيارة المتحركة حوالي الساعة الثالثة من مساء يوم الإثنين.





ووجهت إلى أسياي تهمة القيادة الخطرة التي تسببت في الوفاة، وعدم التوقف وتقديم المساعدة.





وتم الإفراج عنها بكفالة مشروطة مساء الثلاثاء في محكمة ملبورن.



Asyai Luk, 22, has been granted conditional bail at Melbourne Magistrates' Court. Source: Facebook / Asyai Luk وتشمل بعض شروط الكفالة العيش مع والدتها، ولا يُسمح لها بالقيادة، ولا يمكنها الاتصال بأي شهود بما في ذلك ابن عمها الذي يُزعم أنه كان في السيارة وقت وقوع الحادث.





كانت غول طالبة في مجال الموضة، لكنها التقت بزعيم المجتمع والمحامي في جنوب السودان، جون قرنق كون، قبل بضع سنوات لمتابعة مهنة محتملة في القانون.





وقال السيد كون: "التقيتها ذات مرة وتحدثت معها عن تطلعاتها، وماذا تريد أن تفعله في الحياة، لقد أرادت أن تصبح محامية".



Asyai (left) and Gol (right) had a close-knit relationship, according to their mother. Source: Facebook / Anong Luk وقالت أليزا غويت، والدة أسياي وغول، إن قلبها "كاد أن يتوقف" عندما سمعت بالمأساة.





"قلبي محطم. لا يمكنني استيعاب الأمر".





وقال كون إن الأسرة "صُدمت بشدة" وتُركت لتتعامل مع مأساة لا يمكن فهمها.





"كان الوضع لا يمكن تصوره؛ لقد صدم الحادث جميع أفراد الأسرة تقريباً وكذلك المجتمع".





قال إنهم كانوا "عائلة كبيرة" وأنه يحاول إعالتهم.





أطلق السيد كون صفحة GoFundMe يوم الخميس لمساعدة الأسرة في النفقات المتعلقة بجنازة غول.





يهدف إلى جمع 10000 دولار، على أمل أن يلقى مجتمع جنوب السودان والجمهور الأسترالي الأوسع دعمهم وراء عائلة كبيرة حزينة.





ووفقًا لتعداد عام 2021، هناك أكثر من 8000 شخص ولدوا في جنوب السودان يعيشون في أستراليا ويعيش أكثر من ثلثهم في فيكتوريا.





وقال إنه من المهم إظهار التعاطف مع العائلة من مجتمعهم بينما يتصارعون مع وفاة امرأة شابة والتهم الجنائية لأخرى.





"هذا الحادث يتعلق بأفراد من نفس العائلة، لذا فهي مسألة حساسة للغاية بهذا المعنى، سيتعين علينا تقديم دعمنا العاطفي للعائلة حتى يتمكنوا من التغلب على هذا الوضع".





وقال زعيم الجالية الجنوب السودانية، نيوك غور إن الجالية تعاني مما وصفه بأنه "وضع مأساوي للغاية".





"تعازيّ للعائلة. مجتمع جنوب السودان حزين في هذا الوقت، لقد كان هذا وضعاً روتينياً يتصارع معه المجتمع، مع فقدان العديد من أرواح الشباب، مع العديد من التحديات المختلفة التي يوجهونها".





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