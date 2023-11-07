مقتل مراهقين في حادث اصطدام سيارة بشجرة في جنوب غرب سيدني

ألقي القبض على رجلين بعد حادث سيارة أدى إلى مقتل ولدين في سن المراهقة.

SYDNEY FATAL CAR CRASH

Emergency services at the scene of a car crash in the suburb of Ashcroft in Sydney, Monday, November 6, 2023. Two boys have died following a single-vehicle crash in Sydney’s south-west. (AAP Image/Steven Markham) NO ARCHIVING Source: AAP / STEVEN MARKHAM/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • مصرع مراهقين في حادث اصطدام سيارة بشجرة في جنوب غرب سيدني
  • أكدت الشرطة أن المراهقين عمرهما 13 و 14 عاما
  • ألقت الشرطة القبض على رجلين يُزعم أنهما على علاقة بالحادث
حادثة مفجعة ضربت ضواحي سيدني بالأمس أسفرت عن مقتل ولدين في سن المراهقة في ظروف غامضة.

ولقي الصبيان حتفهما بعد حادث سيارة في أحد شوارع ضاحية أشكروفت، جنوب غرب سيدني، حوالي الساعة 10.50 صباح يوم الاثنين.

ولم يتم التعرف على هويتهما رسميًا بعد، لكن الشرطة أكدت أن عمرهما 13 و14 عامًا.
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تم إخبار الضباط عند وصولهم إلى منطقة الحادث أن سيارة سيدان رمادية اللون اصطدمت بشجرة وعمود كهرباء، قبل أن يخرج شخصان من السيارة ويهربان من مكان الحادث.

وقالت الشرطة إنه في حوالي الساعة 12:30 ظهرًا يوم الثلاثاء، تم القبض على رجلين في مركز شرطة ويذريل بارك.

تم نقل الرجلين، البالغين من العمر 23 و27 عامًا، إلى مستشفى ليفربول تحت حراسة الشرطة لتقييم حالتهما والإصابات التي يُزعم أنهما أصيبا بها في الحادث.
SYDNEY FATAL CAR CRASH
Emergency services at the scene of a car crash in the suburb of Ashcroft in Sydney, Monday, November 6, 2023. Two boys have died following a single-vehicle crash in Sydney’s south-west. (AAP Image/Steven Markham) NO ARCHIVING Source: AAP / STEVEN MARKHAM/AAPIMAGE
وتقول الشرطة إنها تريد أيضًا التحدث إلى الشخص المجهول الذي تم التقاطه بواسطة كاميرات المراقبة وهو يدور حول حطام دراجة على الفور تقريبًا بعد الحادث، الذي أدى إلى شطر السيارة إلى نصفين.

وقع الحادث على شارع تبلغ السرعة القصوى به 50 كم/ساعة.

وتقوم الشرطة حاليا بالتحقيق مع الرجلين لمعرفة ملابسات الحادث.

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نشر في: 7/11/2023 2:30pm
By AAP
المصدر: SBS

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