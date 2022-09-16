طعن شرطيين في وسط لندن قبل أيام من مراسم دفن الملكة إليزابيث

النقاط الرئيسية تعرّض شرطيان للطعن على يد رجل وسط لندن في وقت مبكر من صباح الجمعة ونُقلا إلى المستشفى

قالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان إنه تمّ صعق المهاجم وتوقيفه بشبهة التسبب بأذى جسدي خطير والاعتداء على مسعف

الشرطة تستبعد فرضية الإرهاب، وسط اجراءات أمنية مشددة قبل أيام من مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية

قالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان إنه تمّ صعق المهاجم وتوقيفه بشبهة التسبب بأذى جسدي خطير والاعتداء على مسعف.



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وتعرّض شرطيان للطعن على يد رجل وسط لندن في وقت مبكر من صباح الجمعة ونُقلا إلى المستشفى، وفق ما أعلنت شرطة لندن، مستبعدةً فرضية الإرهاب، وسط اجراءات أمنية مشددة قبل أيام من مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية.





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وأضافت أن الرجل نُقل أيضًا إلى المستشفى بعد الحادثة التي وقعت نحو الساعة السادسة صباحًا (05,00 ت غ) في منطقة تشهد حياة ليلية نشطة حول ليستر سكوير.





تقع هذه المنطقة المزدحمة على بُعد أقل من ميل من المكان الذي يُسجى فيه جثمان الملكة الراحلة في البرلمان قبيل مراسم الدفن المقررة الاثنين.





وأشارت الشرطة إلى أن الشرطيَين "تعرَضا للطعن ويعالجان حاليًا في المستشفى"، بدون إعطاء تفاصيل حول وضعهما الصحّي.



وأكدت أنها تُجري "تحقيقات في ملابسات الحادثة".





وسيحضر قادة وملوك من العالم كله، بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن، مراسم الدفن الملكية الأولى في بريطانيا منذ قرابة ستة عقود.





ونُشر في لندن الآلاف من عناصر الشرطة الذين استُقدموا من كافة أنحاء البلاد، في حين وُضع 1500 جندي في حالة تأهّب للمساعدة في إدارة الحشود وضبط الأمن، في وقت يصطفّ عشرات آلاف الأشخاص في طابور لرؤية نعش الملكة الراحلة.





ويُسجّى جثمان إليزابيث الثانية في قاعة بقصر ويستمنستر (البرلمان) منذ ليل الأربعاء، وسيبقى فيها حتى صباح الاثنين.





ووصف رئيس بلدية لندن صادق خان الهجوم على الشرطيَين بأنه "مروّع للغاية". وقال "كان هذان الشرطيان الشجاعان يقومان بواجبهما ويساعدان المواطنين في هذه اللحظة التاريخية لبلادنا ... نحن مدينون لهما بامتنان كبير".





وأكد خان أنه على تواصل وثيق بقائد شرطة لندن الجديد مارك رولي الذي تولى مهامه الاثنين.





حيت الحشود الملك تشارلز الثالث الجمعة في ويلز وهي المحطة الختامية لجولته في أقاليم المملكة المتحدة، قبل ثلاثة أيام من الجنازة المهيبة التي ستقام لوالدته إليزابيث الثانية ومع وقف طابور إلقاء نظرة أخيرة على جثمانها موقتًا بعد أن امتد عدة أميال.





في كارديف، حيث يلتقي تشارلز مسؤول ويلز الجمهوري مارك دراكفورد، تم التهديد بتنظيم احتجاجات بعد أن سارع الملك الجديد إلى إعلان ابنه وليام أميرًا لويلز.





لكن دراكفورد قال إن الأسئلة المتعلقة بمستقبل النظام الملكي ستكون هامشية.





وهتف حشد كبير "حفظ الله الملك" بينما صافح تشارلز الجمهور بعد قداس متعدد الأديان في كاتدرائية لانداف في كارديف.





ثم حضر تشارلز جلسة للبرلمان المحلي لتلقي تعازي السياسيين بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 أيلول/سبتمبر عن عمر يناهز 96 عامًا.





وفي خطاب ألقاه باللغتين الإنكليزية والويلزية، تعهد أن يقتدي بوالدته التي كانت مثالًا "لنكران الذات" طيلة سنوات حكمها. وقال تشارلز إن "حب وليام لهذا الجزء من بلاده كبر خلال السنوات التي قضاها هو نفسه هنا" بعد أن تدرب كطيار لطائرة هليكوبتر تابعة لسلاح الجو الملكي في أنغليسي.





خارج محطته التالية في قلعة كارديف، رفع عدد من المتظاهرين لافتات كتب عليها "ألغوا الملكية" و"مواطنون وليس رعايا" و"الديموقراطية الآن".





قبل الجنازة الرسمية للملكة الاثنين، من المقرر أن يقف تشارلز وإخوته - الأميرة آن والأمير أندرو والأمير إدوارد - بخشوع أمام النعش المغطى بالعلم البريطاني في لندن. وبالمثل سيجتمع أحفاد الملكة ، بمن فيهم وليام وشقيقه هاري، حول النعش مساء السبت.





أثارت وفاة إليزابيث فيضًا من المشاعر، واصطف عشرات الآلاف في طوابير لساعات، وكثيرون منهم طوال الليل، للتعبير عن حزنهم في كاتدرائية ويستمنستر.





وقالت الحكومة إنها قررت وقف الطابور موقتًا "لست ساعات على الأقل" يوم الجمعة بعد أن اكتظت حديقة في نهاية المسار على طول نهر التايمز بالمعزين.





- مكانة خالدة -





بعد أن شكلت رمزا للاستقرار والوحدة للبريطانيين على مدى أكثر من 70 عاما، تُطوى الاثنين صفحة من التاريخ البريطاني أولا في كاتدرائية ويستمنستر المهيبة ومن ثم خلال مراسم عائلية في كنيسة القديس جورج في ويندسور حيث توارى الثرى قرب زوجها الراحل ووالديها وشقيقتها.





وسيشكل ذلك ختام 12 يوما تمكن خلالها البريطانيون الحزانى من وداعها حتى مثواها الأخير وشهدت اعتلاء وريثها تشارلز العرش.





أكد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حضورهم الجنازة، وكذلك الإمبراطور الياباني ناروهيتو والعديد من الشخصيات الملكية.





وقال دوق نورفولك إدوارد فيتزالان هوارد، المعروف أيضًا باسم إيرل مارشال، الذي ينظم الجنازة "لقد احتلت الملكة مكانة فريدة وخالدة في حياتنا بأكملها ... الأيام القليلة المقبلة ستوحد الناس في جميع أنحاء العالم وسيتردد صداها لدى الناس من جميع الأديان، بينما تتحقق رغبات جلالتها وعائلتها في تكريم مناسب لحكم استثنائي".





- طعن شرطيين -





تنفذ الشرطة أكبر عملية أمنية على الإطلاق في بريطانيا قبل الجنازة فيما تمر الحشود بجوار نعش الملكة على مدار الساعة طوال عطلة نهاية الأسبوع، مع وصول كبار الشخصيات العالمية.





وقالت شرطة العاصمة إن شرطيين طُعنا في ساعة مبكرة من صباح الجمعة في وسط لندن وأصيب أحدهما بجروح "خطرة"، لكنها استبعدت أي صلة للهجوم بالإرهاب.





وقالت مصادر برلمانية إن وفدًا رسميًا من الصين مُنع من إلقاء النظرة الأخيرة على نعش الملكة بعد تدخل رئيس مجلس العموم ليندساي هويل. ويأتي ذلك بعد أن فرضت الصين عقوبات على العديد من المشرعين البريطانيين بسبب انتقاداتهم لسجلها في مجال حقوق الإنسان.





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين في بكين "بصفتها الدولة المضيفة، يتعين على الجانب البريطاني أن يلتزم بالمجاملة الدبلوماسية وكرم الضيافة".





لكن الحكومة البريطانية رفضت التعليق.





وتجمع عدد لا حصر له من المعزين على المسار المحدد لدخول بهو ويستمنستر الفسيح. والجمعة، قالت الحكومة إن من كانوا في نهاية الطابور اضطروا للانتظار 14 ساعة على الأقل لرؤية النعش الملفوف بعلم المملكة وفوقه التاج الأمبراطوري والكرة والصولجان. وحول النعش المحاط بالشموع يقف حراس متيقظون.





- "هدر للمال" -





أشار مراسل لوكالة فرانس برس الجمعة إلى أن المعزين سجلوا مرورهم للحظات أمام التابوت بطرق مختلفة، من الانحناء إلى رسم علامة الصليب أو ببساطة إزالة القبعة، كما مسح البعض دموعهم. وجلب آخرون أطفالاً في عربات.





وتوقف محاربون قدامى وقدموا تحية أخيرة لقائدتهم العامة السابقة.





في هذه الأثناء، في كارديف، انتظر كثيرون ساعات وصول تشارلز. وقال جاك غريمشو الذي جاء مع ابنه الصغير "هذا لن يتكرر مرة أخرى. العائلة المالكة موجودة منذ سنوات عديدة (لكن) لم نشهد تتويج ملك جديد منذ فترة طويلة".





لكن لم يكن الجميع سعداء برؤية الملك الجديد في ويلز. وقالت زهرة العامري وهي في الثانية والعشرين إن الجنازة "هدر للمال". وأضافت "آمل أن تصبح ويلز مستقلة. بالطبع، سيؤثر ذلك على اقتصادنا لأننا نعتمد على المملكة المتحدة، لكنني أؤمن بشدة بالاستقلال".





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