نيو ساوث ويلز في حالة تأهب للفيضانات والعثور على جثة طفل غارق بمياهها في سيارة

حول مكتب الأرصاد الجوية يوم السبت تركيزه إلى أوائل الأسبوع المقبل، حيث يمكن أن تتعرض الأجزاء الداخلية الجنوبية والوسطى من الولاية لهطول أمطار غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء.





وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية جيك فيليبس: "من المبكر بعض الشيء معرفة مدى ارتفاع قمم الفيضانات نتيجة لهذا المطر، لكنه بالتأكيد شيء سيفحصه فريق الهيدرولوجيا لدينا عن كثب خلال اليوم أو اليومين المقبلين".





"من المؤكد أنه سيؤدي إلى تفاقم بعض قمم الفيضانات ويمكن أن يرسل بعضها إما إلى فيضانات كبيرة طويلة الأمد، أو يرفعها من متوسط إلى كبير، محتمل."





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من بين الأماكن التي كانت السلطات قلقة بشأنها يوم السبت، كان جونيداه، حيث بلغ نهر ناموي ذروته عند مستوى الفيضان الكبير البالغ 8.24 مترًا في الصباح.





وقال المتحدث باسم خدمة الطوارئ بالولاية، جريج ناش، إن الناس في أماكن مثل جونيداه على النهر يجب أن يكونوا على اطلاع بأحدث المعلومات المتعلقة بالفيضانات.



Floodwaters west of Condong near the town of Murwillumbah, NSW, Friday, September 23, 2022. A low-pressure storm system that caused flooding across inland NSW earlier this week tracked towards the coast with flood and storm warnings covering much of the state's east. (AAP Image/Jason O'Brien) NO ARCHIVING Source: AAP / JASON O’BRIEN/AAPIMAGE وقال السيد ناش: "من المتوقع أن تتحرك المياه باتجاه المصب ببطء وقد تعزل بعض المناطق".





وعزلت Wee Waa بالفعل عن طريق البر يوم السبت، لكن خدمة الطوارئ نشرت الموارد في المدينة.





تم العثور على طفل يبلغ من العمر خمس سنوات ميتًا بعد ظهر يوم السبت بعد أن جرفت مياه الفيضانات سيارة في تولامور، شمال غرب باركس، في وسط غرب نيو ساوث ويلز.





وبحسب ما ورد تمكن والدا الصبي من إزالة الأحزمة عن طفلين صغيرين في السيارة، لكنهما لم يتمكنا من تحرير الصبي الأكبر.





وأثار موته دعوات متجددة للناس لأخذ مخاطر مياه الفيضانات على محمل الجد، حيث قال السيد ناش إن ظروف النهر يمكن أن تتغير بين الصباح وبعد الظهر.





"نريد من الناس أن يقودوا سياراتهم وفقًا للظروف، وإذا وجدت طريقًا غمرته المياه أو تضررت نتيجة للفيضانات، فتوقف، واستدر، ابحث عن طريق آخر بعيدًا. "





في الأيام العشرة حتى يوم السبت، أرسلت خدمة الطوارئ أكثر من 800 طلب للمساعدة في نيو ساوث ويلز، والتي تضمنت ما يقرب من 60 عملية إنقاذ من الفيضانات.





في غضون 24 ساعة حتى حوالي 5.30 مساءً يوم السبت، تلقت خدمة الطوارئ 120 طلبًا للمساعدة وخمسة عمليات إنقاذ من الفيضانات.



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