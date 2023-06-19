اختفاء غواصة أثناء استكشاف حطام سفينة تيتانيك والبحث جار

النقاط الرئيسية: الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ من بين الركاب

أطلقت السلطات الأمريكية والكندية عملية بحث وإنقاذ

من أجل زيارة الحطام، يستقل الركاب تيتان، وهي غواصة تتسع لخمسة أشخاص، وتستغرق الرحلة حوالي ساعتين للنزول إلى تيتانيك

اختفت غواصة كانت في رحلة سياحية لاستكشاف حطام سفينة تايتانيك قبالة سواحل جنوب شرق كندا، وفقًا للشركة الخاصة التي تدير الغواصة وخفر السواحل الأمريكي.





وقالت OceanGate Expeditions في بيان يوم الاثنين إنها «تحشد جميع الخيارات» لإنقاذ أولئك الذين كانوا على متن الغواصة تحت الماء، والتي عادة ما تكون على متنها خمسة أشخاص.





وكان الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ من بين الركاب، وفقًا لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي من أحد الأقارب.





A search is currently underway for British billionaire Hamish Harding who was aboard the missing Ocean Expeditions submarine. Source: Facebook / Hamish Harding وقال خفر السواحل الأمريكي على تويتر إن قاربًا على السطح، وهو بولار برينس، فقد الاتصال بالغواصة بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من بدء الغوص باتجاه موقع الحطام صباح الأحد.





أطلقت السلطات الأمريكية والكندية عملية بحث وإنقاذ، بما في ذلك عمليات البحث الجوي والسطحي، وفقًا لبيانات خفر السواحل ووزارة الدفاع الكندية.





قالت OceanGate: «نحن ممتنون للغاية للمساعدة المكثفة التي تلقيناها من العديد من الوكالات الحكومية وشركات أعماق البحار في جهودنا لإعادة الاتصال مع الغواصة».



Titan is a Cyclops-class manned submersible designed to take five people to depths of 4,000 metres. Titan along with British billionaire Hamish Harding are missing. A search is underway. Source: Facebook / Oceangate Expeditions كتب ابن زوجة هاردينغ على فيسبوك أن هاردينغ «اختفى على متن غواصة» وطلب من الناس الدعاء.





قام ابن الزوجة بعد ذلك بإزالة المنشور، مشيرًا إلى احترام خصوصية الأسرة.





كان هاردينغ نفسه قد نشر على فيسبوك في اليوم السابق أنه سيكون على متن الغواصة.





وتوجهت البعثة إلى البحر يوم الجمعة وكان من المقرر إجراء أول عملية غطس صباح الأحد، وفقًا لما ذكره موقع هاردينغ.



تبدأ الرحلة الاستكشافية، التي تكلف 250 ألف دولار أمريكي (365100 دولار أسترالي) للشخص الواحد، في سانت جونز، نيوفاوندلاند قبل التوجه لمسافة 640 كيلومترًا تقريبًا في المحيط الأطلسي إلى موقع الحطام، وفقًا لموقع OceanGate الإلكتروني.





من أجل زيارة الحطام، يستقل الركاب تيتان، وهي غواصة تتسع لخمسة أشخاص، وتستغرق الرحلة حوالي ساعتين للنزول إلى تيتانيك على عمق حوالي 3800 متر.



وقد قالت الشركة المنظمة للرحلة الاستكشافية إن المركبة لديها أجهزة لدعم الحياة لحمولتها المكونة من خمسة أشخاص لمدة 96 ساعة.





اشتهرت سفينة الركاب البريطانية تيتانيك بسبب حادث الغرق الذي تعرضت له في عام 1912 في رحلتها الأولى بعد اصطدامها بجبل جليدي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص.





تم تخليد القصة في عدد من الكتب بالإضافة إلى فيلم تيتانيك الذي حصل على شهرة كبيرة عام 1997.





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