الأمم المتحدة تلغي جولة لمعاينة أوضاع السجون بعد رفض سلطات نيو ساوث ويلز

النقاط الرئيسية
- مفتشو منع التعذيب التابعون للأمم المتحدة يلغون خططهم للقيام بجولة في مرافق الاحتجاز في أستراليا بعد أن منعت سلطات نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وصولهم إلى السجون
- كان من المقرر أن تستمر الجولة التي تستغرق 12 يوماً حتى يوم الخميس، لكن فريق الأمم المتحدة غادر البلاد قبل إكمال مهمته.
- منعت نيو ساوث ويلز وصول الوفد إلى زنزانات المحاكم والسجون بينما منعت كوينزلاند المندوبين من تفتيش أجنحة الصحة العقلية
قالت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة إنها مُنعت من تنفيذ مهامها، في انتهاك لالتزامات أستراليا بموجب بروتوكولات الأمم المتحدة.
وكان من المقرر أن تستمر الجولة التي تستغرق 12 يوماً حتى يوم الخميس، لكن فريق الأمم المتحدة غادر البلاد قبل إكمال مهمته.
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وقالت رئيسة وفد الأمم المتحدة عائشة شوجون محمد في بيان، "إنه لأمر مؤسف للغاية أن الفهم المحدود لصلاحيات اللجنة الفرعية ونقص التعاون الناجم عن الخلافات الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، قد أجبرنا على اتخاذ هذا الإجراء الجذري".
ومنعت نيو ساوث ويلز وصول الوفد إلى زنزانات المحاكم والسجون بينما منعت كوينزلاند المندوبين من تفتيش أجنحة الصحة العقلية.
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