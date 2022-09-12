لماذا الأطباء وأصحاب الأعمال الصغيرة غير سعداء بالعطلة الرسمية للحداد على الملكة إليزابيث؟

النقاط الرئيسية: يقول أصحاب الأعمال الصغيرة والعمال العرضيون إن يوم الحداد سيكون صعبًا عندما يشعرون بالفعل بتكلفة ضغوط المعيشة.

يقول الأطباء إن بعض أقسام المستشفى قد تضطر إلى الإغلاق.

ستقام خدمة تذكارية وطنية في كانبيرا في القاعة الكبرى بالبرلمان في الساعة 11 صباحًا

تقول الطواقم الطبية والمرضى والآباء العاملين والعمال المؤقتون وأصحاب الأعمال الصغيرة إنهم محبطون من العطلة الرسمية الوطنية القادمة التي تم الإعلان عنها حدادا على الملكة إليزابيث الثانية الراحلة ويرون أن يوم الحداد مؤذي ومكلف.





سيقام يوم الحداد الوطني يوم الخميس 22 سبتمبر بعد ثلاثة أيام من جنازة الملكة وهو اليوم التالي لعودة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي والحاكم العام ديفيد هيرلي من لندن.





خلال الإعلان عن العطلة الرسمية لمرة واحدة يوم الأحد قال ألبانيزي إنه يشجع «جميع الأستراليين, أينما كانوا لأخذ بعض الوقت للتوقف والتفكير في حياة صاحبة الجلالة الاستثنائية في الخدمة».





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ستقام خدمة تذكارية وطنية في كانبيرا في القاعة الكبرى بالبرلمان في الساعة 11 صباحًا وستتبعها دقيقة صمت واحدة.



تم الترحيب بالأخبار من قبل العديد من الأستراليين الذين يتطلعون إلى قضاء يوم في تكريم الملكة مع العائلة أو الأصدقاء أو في الحانة. كما سيستمتع سكان فيكتوريا بعطلة نهاية أسبوع لمدة أربعة أيام بفضل عطلة رسمية في 23 سبتمبر للاحتفال بالنهائي الكبير AFL في اليوم التالي.





حتى أن التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي وبخت أولئك الذين ينتقدون العطلة الرسمية على أنهم «غير أستراليين».



لكن أصحاب الأعمال الصغيرة والعمال المؤقتون الذين سيفقدون بعض الدخل ليس لديهم نفس المشاعر الاحتفالية. يقدر الخبير الاقتصادي ستيفن كوكولاس أن العطلة الرسمية ستكلف الاقتصاد الوطني 1.5 مليار دولار.





قال كوكولاس لـ SBS News: «سنفقد بعضا من الإنتاجية ويتعطل النشاط الاقتصادي».



الشركات الصغيرة والعمال المؤقتين أجبروا على تغطية التكاليف

تمتلك كريستين سكالي شركة صغيرة تقوم بتغذية الخيول في منطقة داندينونج في فيكتوريا. وقالت إن الاضطرار إلى دفع رواتب موظفيها الأربعة للحصول على يوم عطلة سيكلف عملها حوالي 3000 دولار.





«لدينا عملاء تم حجز مواعيد لهم في ذلك اليوم لذا سنحتاج إلى تنظيم ما إذا كنا سننقل المواعيد ليوم آخر أو ما إذا كنا سنستقبلهم على أي حال. سأجري نقاشا مع طاقمي وسنتحدث عما سنفعله».





«أعتقد أنه من غير العدل أن تدفع الشركات الصغيرة لتغطية تكلفة عدم وجود موظفيها بسبب وفاة ملكة نبلغ من العمر 96 عامًا."



تقول كريستين سكالي أن يوم الحداد لمرة واحدة سيكلف عملها حوالي 3000 دولار. Source: SBS «المدخلات في أعمالنا من العائلة المالكة لا شيء على الإطلاق. إذا كان الناس يرغبون في أخذ يوم عطلة، فهذا خيار، لكنني لا أعتقد أن الشركات يجب أن تدفع مقابل ذلك».





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