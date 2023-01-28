صدمة بعد نشر فيديو لأميركي أسود تعرض لضرب على أيدي الشرطة أفضى إلى وفاته

النقاط الرئيسية: توفي رجل أسود في أمريكا بعد ثلاثة أيام من حادث مع ضباط شرطة المرور

وصفت لقطات فيديو للحادث بأنها "مروعة"

وجهت إلى خمسة من عناصر شرطة ممفيس، وجميعهم أيضا من السود، تهمة القتل من الدرجة الثانية لإقدامهم على ضرب تايري نيكولز

وجهت إلى خمسة من عناصر شرطة ممفيس، وجميعهم أيضا من السود، تهمة القتل من الدرجة الثانية لإقدامهم على ضرب تايري نيكولز، الذي توفي في المستشفى في 10 كانون الثاني/يناير بعد ثلاثة أيام على توقيفه بشبهة القيادة المتهورة.





يُظهر مقطع فيديو طويل التُقط بكاميرات الشرطة وكاميرا لمراقبة الشوارع عناصر الشرطة يعتقلون نيكولز ويحاولون تثبيته باستخدام صاعق ثم مطاردته بعد محاولته الفرار منهم.





وتظهر مشاهد لاحقة من الفيديو الذي يمتد قرابة الساعة وتُسمع في أجزاء منه أصوات، نيكولز وهو يبكي وينادي والدته ويئن بينما كان الشرطيون ينهالون عليه لكما وركلا.





وخلال مؤتمر صحافي في وقت سابق الجمعة، دعت والدة الضحية روفون ويلز إلى التزام الهدوء، لكنها توجهت إلى الشرطيين الذين ضربوا ابنها "حتى الموت" على حد تعبيرها، بالقول "لقد تسببتم بالعار لعائلاتكم بفعلتكم هذه".





وتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن مع والدة نيكولز التي قال إنها "من الواضح أنها تعاني ألما شديدا"، وأثنى على "شجاعة الأسرة وعزيمتها" و"مناشدتها القوية" للحفاظ على سلمية الاحتجاجات.



Civil rights lawyer Ben Crump stands next to RowVaughn Wells, mother of Tyre Nichols. Both have appealed for peaceful protests, while calling for a change in police policy. Source: Getty / Scott Olson نيكولز أب لطفل عمره أربعة أعوام، وكان يعمل لدى شركة فيديكس. وكان يحب التزحلق على ألواح الركمجة والتقاط الصور، وكان على ذراعه وشم يحمل اسم والدته.





وقالت ويلز في المؤتمر الصحافي "قلبي يعتصر ألما ... أن تعرف أم أن ابنها كان يناديها في وقت الحاجة ولم أكن بجانبه".





أضافت "ابني كان طيب القلب ... كان صالحا. لا يوجد إنسان كامل لكنه كان قريبا من ذلك".





خرجت احتجاجات في ممفيس وواشنطن ونيويورك وفيلادلفيا وأتلانتا ومدن أخرى مساء الجمعة وإن بقيت محدودة وسلمية إلى حد كبير.





في وسط مدينة ممفيس، تجمع حوالى 50 متظاهرا في حديقة عامة وأغلقوا لاحقا طريقا رئيسيا وساروا هاتفين "لا عدالة، لا سلام" و"قولوا اسمه: تايري نيكولز".





وقال البيت الأبيض إن كبار موظفيه عرضوا على رؤساء بلديات أكثر من 12 مدينة، من بينها أتلانتا وشيكاغو وفيلادلفيا تقديم مساعدة فدرالية في حال خروج تظاهرات.





وقارنت قائدة شرطة ممفيس سيريلين ديفيس الفيديو بمشاهد ضرب رودني كينغ عام 1991 والتي أعقبتها أيام من أعمال شغب خلفت عشرات القتلى.





وقالت ديفيس "كنت في أجهزة تطبيق القانون أثناء حادثة رودني كينغ، وهذا يشبه كثيرا ذلك النوع من السلوك" مضيفة "بل أقول إنه نفس السلوك إن لم يكن أسوأ".



وحشية الشرطة

وكانت والدة نيكولز قد اتهمت الشرطة بمحاولة إخفاء ضرب ابنها بعد أن جاؤوا إلى منزلها لإبلاغها بأنه أوقف بسبب القيادة تحت تأثير الكحول وبأنهم اضطروا لاستخدام رذاذ الفلفل والصاعق بعد مقاومته تكبيلهم له.



وقارن كثيرون وفاة الشاب بمقتل جورج فلويد في أيار/مايو 2020، الأميركي الأسود الذي قضى اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس.





وأثار فيديو مقتل فلويد موجة من الاحتجاجات العنيفة في أنحاء البلاد وخارجها، وأعاد إطلاق الجدل بشأن العنصرية وسلوك الشرطة الوحشي في الولايات المتحدة.





دين الشرطي ديريك شوفين بالقتل في قضية غير مسبوقة، بعد أن ضغط بركبته على رقبة فلويد لنحو عشر دقائق.





وفي حديقة عامة في ممفيس حيث كان يقيم نيكولز، وضعت أزهار وأضيئت شموع قرب لافتات كتب عليها "العدالة لتايري".





وقال روبرت والترز (67 عاما) الذي جاء في زيارة إلى المدينة مع زوجته إنهما سيعودان إلى منزلهما في فرجينيا تجنبا لاندلاع أعمال عنف.





وأضاف لفرانس برس "أنا مواطن أسود في أميركا وهذا الخوف شيء كبرنا عليه ونعيش معه" في إشارة إلى عنف الشرطة.



Video footage showed police pulling Tyre Nichols from his car. Source: Supplied / Memphis Police Department وقف الشرطيون الخمسة المتورطون في ضرب نيكولز الخميس بعد تحقيق داخلي سريع توصل إلى أنهم استخدموا القوة المفرطة ولم يقدموا المساعدة.





وإضافة إلى تهمة القتل من الدرجة الثانية، يُتهم عناصر الشرطة بالاعتداء المشدد والخطف المشدد.





وأطلق سراح أربعة منهم بكفالة، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية نقلا عن وثائق قضائية.



Demonstrators protest in Washington over the death of Tyre Nichols who died after being beaten by Memphis police officers on 7 January. Source: AAP / Manuel Balce Ceneta وحقيقة أن الشرطيين من السود "تؤلم" وفق والترز.





وقال "قد تعتقد أن هؤلاء الأشخاص، يجب أن يعرفوا (أكثر من غيرهم)، لكن الأمر يظهر أن أي شخص يمكن أن يقع في الفخ".





أضاف "أريد فحسب أن يحافظ الناس على الهدوء وألا يتسببوا بأضرار أو أذى"



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