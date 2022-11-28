جلسة استماع للنظر في مزاعم فشل ولاية فيكتوريا في إدارة الحجر الصحي خلال فترة الجائحة

النقاط الرئيسية بدء جلسات استماع للنظر في التهم المقدمة ضد وزارة الصحة بفيكتوريا حول انتهاكات الحجر الصحي الفندقي

تم رصد 58 انتهاكا لمعايير الصحة والسلامة المهنية بعد تحقيق دام 15 شهرا

قد تواجه الوزارة عقوبات مالية قدرها 95 مليون دولار حال ثيوت التهم المنسوبة إليها

نشرت العديد من وسائل الإعلام خلال ذروة تفشي فيروس كورونا بأستراليا، عدة تقارير اشارت إلى إخفاقات وانتهاكات لسياسات الحجر الصحي الصارمة بولاية فيكتوريا في العامين الماضيين.





ومن ضمنها، اتهمت شركة Worksafe وزارة الصحة بولاية فيكتوريا في سبتمبر 2021 بـارتكاب 58 انتهاكًا لقانون الصحة والسلامة المهنية بعد تحقيق استمر 15 شهرًا.



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تزعم أكثر من 40 تهمة أن الوزارة قد فشلت في حماية المواطنين بخلاف موظفيها من التعرض لمخاطر الصحة والسلامة الناشئة عن تنفيذ سياساتها بشأن الحجر الصحي.





وهناك 17 تهمة أخرى تزعم أن الوزارة قد فشلت في توفير والحفاظ على بيئة آمنة وخالية من المخاطر الصحية لموظفيها.



ومن المقرر أن تنعقد جلسة الاستماع بمحكمة ملبورن الابتدائية يوم الاثنين، حيث سيحدد القاضي ما إذا كانت هناك أدلة كافية لدعم الإدانة بالتهم وبالتالي مقاضاة وزارة الصحة، ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع لمدة خمسة أسابيع.





وتقع مسؤولية وزارة الصحة في الفترة بين مارس ويوليو 2020 عن أول برنامج للحجر الصحي الفندقي في الولاية.



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حيث وجد تحقيق قضائي في البرنامج أن حوالي 99% من حالات تفشي الموجة الثانية من كوفيد-19 بفيكتوريا يمكن تتبعها إلى حراس الأمن الذين أصيبوا في فنادق Rydges في Swanton و Stamford Plaza في مايو ويونيو 2020.





أسفر ذلك التفشي عن أكثر من 18000 إصابة جديدة و 800 حالة وفاة وإغلاق استمر 112 يومًا.



تزعم WorkSafe أن الوزارة قد انتهكت قوانين الصحة والسلامة المهنية من خلال عدم تعيين أشخاص لديهم خبرة في الوقاية من العدوى ومكافحتها في الفنادق التي كانت تستخدمها.



Returning overseas travellers arriving at their quarantine hotel. Source: AAP كما تدّعي أن الوزارة فشلت في تزويد حراس الأمن بالتدريب اللازم للوقاية من العدوى وتعليمات مكتوبة حول كيفية استخدام معدات الحماية الشخصية.





وفي حالة ثبوت التهم على وزارة الصحة، ستضطر الوزارة إلى دفع غرامة إجمالية محتملة تزيد عن 95 مليون دولار.



