برنامج صحي جديد يسمح للنساء الحوامل بالولادة في المنزل

من المقرر أن يدخل برنامج تجريبي رائد من نوعه يسمح للنساء الحوامل بالولادة في المنزل حيز التنفيذ بفضل تمويل حكومي جديد تم تقديمه لمستشفى "رويال ويمنز هوسبيتال".





وسيساعد التمويل الذي قدمته حكومة فيكتوريا لمستشفى "رويال ويمنز هوسبيتال" في ملبورن بالتخطيط لتنفيذ هذا البرنامج.





وقال متحدث بأسم حكومة فيكتوريا إن التمويل الجديد أيضاً شمل مستشفيين آخرين هما "جوان كيرنر للنساء والأطفال في منطقة سانشاين ومستشفى كيسي في منطقة بيرووك.



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وقال المتحدث بأسم الحكومة لوكالة "أي أي بي" "إنه من المهم إتاحة هذا الخيار من الرعاية للمرأة."





وعن أعداد النساء اللواتي يلدن في المنزل سنوياً عبر هذا البرنامج، قال المتحدث إن البرنامج يسمح لحوالي 80 إمرأة للولادة في المنزل سنوياً.





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