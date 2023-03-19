نائبة أحرارية معرضة للطرد من الحزب بعد المشاركة في تجمع مناهض للمتحولين جنسيًا حضره نازيون جدد

يعتزم زعيم الأحرار في فيكتوريا جون بيسوتو طرد النائبة مويرا ديمينغ من الحزب بسبب مشاركتها في مسيرة مناهضة للمتحولين جنسيًا جرت خارج البرلمان الفيكتوري يوم السبت.

Liberal state MP Moira Deeming smiles outside by some trees.

Victorian Liberal leader John Pesutto will move to expel outspoken MP Moira Deeming from the parliamentary party over her role in an anti-trans rally. Source: AAP / Julian Smith

النقاط الرئيسية:
  • تحدثت السيدة ديمينغ في حدث «Let Women Speak» للناشطة البريطانية المناهضة للمتحولين جنسيًا كيلي جاي كين مينشول
  • حضر المسيرة أعضاء الحركة الاشتراكية الوطنية الذين أدوا التحية النازية مرارًا ورفعوا لافتات تطلق على المتحولين جنسيًا أسماء مسيئة
  • الضباط منعوا الشجار بين المجموعتين لكنهم كانوا عاجزين عن وقف النازيين الجدد
سيتحرك زعيم حزب الأحرار في فيكتوريا جون بيسوتو لطرد النائبة مويرا ديمينغ من الحزب بسبب دورها في تجمع مناهض للمتحولين جنسيًا.

تحدثت السيدة ديمينغ في حدث «Let Women Speak» للناشطة البريطانية المناهضة للمتحولين جنسيًا كيلي جاي كين مينشول خارج البرلمان الفيكتوري يوم السبت.

وحضر المسيرة أعضاء الحركة الاشتراكية الوطنية الذين أدوا التحية النازية مرارًا ورفعوا لافتات تطلق على المتحولين جنسيًا أسماء مسيئة، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع مئات المتظاهرين المناوئين.
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وقال سكرتير رابطة شرطة فيكتوريا واين جات إن الضباط منعوا الشجار بين المجموعتين لكنهم كانوا عاجزين عن وقف النازيين الجدد.

قال السيد بيسوتو يوم الأحد إن مشاهد دعاة التفوق الأبيض الذين يرتدون ملابس سوداء وهم يسيرون على طول شارع سبرينج ستريت كانت «بغيضة» و «إهانة» للقيم التي يجب أن يعتز بها جميع سكان فيكتوريا.

وقال إنه التقى السيدة ديمينغ بعد ظهر الأحد وناقش مشاركتها في تنظيم المسيرة والترويج لها والمشاركة فيها.
Police clash with a protester on the streets of Melbourne.
الشرطة تزيل متظاهرًا خلال مسيرة لحقوق المتحولين جنسيًا، شارك فيها متظاهرون معارضون للنازيين الجدد، خارج مبنى البرلمان في ملبورن، السبت، 18 مارس 2023. Source: AAP / جيمس روس
قال السيد بيسوتو إن موقف السيدة ديمينغ «لا يمكن الدفاع عنه» وأنه سيقدم اقتراحًا في اجتماع غرفة الحزب التالي لطردها كعضو في حزب الأحرار.

قال السيد بيسوتو في بيان: «هذه ليست قضية تتعلق بحرية التعبير ولكنها تتعلق بعضو في الحزب يرتبط بأشخاص تتعارض آرائهم مع قيمي وقيم حزب الأحرار والمجتمع الأوسع».

«بغض النظر عن العقيدة الدينية والعرق والتفضيل الجنسي والهوية، يجب أن يعرف سكان فيكتوريا في كل مكان أن حزب الأحرار شامل ويمكن أن يكون صوتًا لهم.»
Police monitor trans rights supporters opposing a protest in Melbourne.
Transgender rights supporters are held back by police during a rally, involving opposing neo-Nazi protesters, outside Parliament House in Melbourne. Source: AAP / James Ross
تم انتخاب السيدة ديمينغ في البرلمان الفيكتوري العام الماضي كعضو عن منطقة ويسترن متروبوليتان، لتحل محل النائب المثير للجدل بيرني فين.

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت السيدة ديمينغ، وهي معلمة سابقة وعضو مجلس مدينة ميلتون، إنها شعرت بخيبة أمل من شرطة فيكتوريا لأنها سمحت لرجال ملثمين بالدخول إلى المنطقة العازلة للتجمع.

وقالت على تويتر: «تمكنت الشرطة من إيقاف جحافل (نشطاء حقوق المتحولين جنسيًا)، ولكن بطريقة ما لم يتمكنوا من منع رجال ملثمين ساروا أمامنا (بينما) قاموا بتحية نازية مروعة».
وقالت نائبة رئيس الوزراء جاسينتا آلان إن حكومة الولاية، التي حظرت عرض الصليب المعقوف النازي العام الماضي، تدرس الإجراءات الإضافية التي يمكن أن تتخذها لمعالجة المشاهد «المشينة» التي وقعت يوم السبت.

وقالت يوم الأحد: «لا تتسامح الحكومة على الإطلاق مع هذا النوع من السلوك وسنواصل العمل بجد لمعالجة ما يكمن وراء هذه الأنواع من الأعمال المشينة».

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نشر في: 20/03/2023 8:49am
المصدر: AAP
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Victoria

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