حرب عصابات في فيكتوريا تُشعل نار تجارة التبغ غير الشرعية

دفعت حرب العصابات في فيكتوريا الشرطة إلى إنشاء قوة ضاربة لمكافحة تجارة التبغ غير الشرعية، حيث تم إضرام النار في 28 متجراً خلال الأشهر الستة الماضية، منها 27 محلاً لبيع التبغ.





وكان آخر تلك الحرائق في ضاحية غلينروي غرب ملبورن، بعد قيام سيارتين بإشعال النار في متجر للتبغ، مما أدى إلى إخلاء مبنى سكني مجاور.



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وتم العثورعلى إحدى السيارات المسببة للحريق مشتعلة في كوبورغ بعد حوالي نصف ساعة، فيما لا يزال البحث جارياً عن السيارة الثانية من قبل الشرطة.





وأعلنت شرطة فيكتوريا عن عزمها استهداف العصابات المتنافسة على تجارة التبغ غير الشرعية.



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وتعتقد الشرطة أن العصابات المنظمة تقوم بتجنيد الشباب لتنفيذ تلك الجرائم، وتجري تحقيقاتها محلياً وخارجياً للعثور على زعماء تلك العصابات.





الجدير بالذكر أنه تم حتى الآن اعتقال 13 شخصاً للاشتباه بتورطهم في هذا النوع من العمليات، في الوقت الذي يجري فيه التحقيق بآخر حادث لإطلاق النار في موقف للسيارات بمركز تسوق في ضاحية كريغيبون.



