ولاية فيكتوريا تدفع 380 مليون دولار كتعويضات بعد الاعتذار عن تنظيم دورة ألعاب الكومنولث

النقاط الرئيسية: سيتم دفع التعويض لثلاث هيئات مرتبطة بألعاب الكومنولث المزمع عقدها 2026.

سافر محامو حكومة الولاية إلى لندن للتفاوض بشأن تكلفة إنهاء العقد.

تم فتح تحقيقات على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية للتحقيق حول إلغاء دورة ألعاب 2026.

بعد إصدار رئيس الوزراء حكومة ولاية فيكتوريا دانيال أندروز إعلانًا مفاجئًا الشهر الماضي بأن الولاية لن تستضيف دورة الألعاب الرياضية للكومونولث، بسبب تجاوز تكلفتها الأولية ما تم الاتفاق عليه مسبقًا، بدأت وساطة بين محامي الولاية واتحاد ألعاب الكومنولث (CGF)، وشراكات اتحاد ألعاب الكومنولث (CGFP)، وألعاب الكومنولث الأسترالية (CGA) للوصول إلى تسوية مالية.



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وبعد مناقشات "حسنة النية"، وافقت ولاية فيكتوريا على دفع مبلغ إجمالي بلغ 380 مليون دولار للأطراف الثلاثة، الذين عبروا في بيان لهم "أنهم تعاملوا مع قرار الولاية باحترام، وقدمت التنازلات المناسبة للتوصل إلى اتفاق".





وحول إلغاء دورة الألعاب الفيكتورية الإقليمية في 18 يوليو، أشار رئيس حكومة الولاية أندروز، أن ذلك جاء بسبب ارتفاع التكلفة من 2.6 مليار دولار ليصل ما بين 6 مليارات و 7 مليارات دولار.



فيما قال أمين خزانة ولاية فيكتوريا تيم بالاس في تبريره لإلغاء الدورة الرياضية، إن التكاليف قد تغيرت بشكل كبير عالميًا منذ عقد الاتفاق في أوائل عام 2020؛ مستشهداً بغزو أوكرانيا و فيروس كوفيد، ورفع أسعار الفائدة.





فيما سيتك إدراج هذه التسوية ضمن ما تم تخصيصه في ميزانية 2022/23 للسياحة، والأحداث الكبرى، ولن يكون لها تأثير إضافي على الميزانية العمومية للولاية.





يأتي ذلك، بينما سيجري المدقق العام للولاية، أندرو جريفز، تحقيقًا حول إلغاء الفعالية الرياضية.



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إلا أن زعيم المعارضة في ولاية فيكتوريات جون بيسوتو قال إن هذا الإلغاء، قد أضر بسمعة الولاية دوليًا.







مضيفًا " أن مواطني الولاية سيدفعون مبلغ 380 مليون دولار على حدث لم يُقم أصلًا".





إلا أن وزير الخزانة أوضح أن متطلبات اتحاد ألعاب الكومنولث حول بند قرى إسكان الرياضيين فقط، أدت لرفع تكلفة الإقامة وحدها من 200 مليون دولار إلى أكثر من مليار دولار.





كما ارتفعت تكاليف النقل من 110 مليون دولار إلى أكثر من 300 مليون دولار، في حين تضخم الإنفاق المحتمل للشرطة والأمن إلى ما يقرب من نصف مليار دولار مقارنة بالتقديرات الأولية التي كانت 200 مليون دولار.





يأتي ذلك فيما تم إجراء تحقيقات على مستوى الولايات والفيدرالية للتحقيق في إلغاء دورة ألعاب 2026.



