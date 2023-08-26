شروط جديدة تُلزم الطلاب الدوليين تقديم المزيد من الأموال للحصول على تأشيرة

يحتاج الطلاب الدوليون إلى المزيد من الأموال من مدخراتهم قبل أن يتمكنوا من التقدم للحصول على تأشيرة كجزء من الإصلاحات المصممة لمنع الطلاب غير الراغبين فعليا بالدراسة من القدوم إلى البلاد.



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واعتباراً من تشرين الأول أكتوبر، سيحتاج الطلاب إلى توفير ما يقرب من 25000 دولار [[24505 دولارا]] قبل أن يتمكنوا من تقديم طلب.





وتقوم الحكومة الفيدرالية أيضًا بإغلاق ثغرة في نظام التأشيرات والتي سمحت للطلاب الدوليين بالتخلي عن الدورات الجامعية (الكورسات) للكليات الخاصة حتى يتمكنوا من العمل بدلاً من الدراسة.





وبموجب التغييرات، لن يُسمح للطلاب بعد الآن بالانتقال من الجامعة إلى الدورة المهنية إلا بعد ستة أشهر من دراستهم.



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واعتبارًا من 1 تموز/ يوليو 2023، سيتم تقييد ساعات العمل لحاملي تأشيرات الطلاب بـ 48 ساعة كل أسبوعين ضمن تغييرات تطال عدداً من التأشيرات في سياق تعديل شامل لنظام الهجرة الأسترالي، حيث طرحت الحكومة العمالية عدداً كبيراً من الإصلاحات لحماية مصالح المهاجرين المهرة والطلاب الدوليين والأسر.





وأعلنت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل عن تغييرات في كل فئة من فئات التأشيرات تقريبًا بعد مراجعة وجدت أن نظام الهجرة الحالي في البلاد يفشل في جذب الأشخاص الأكثر مهارة ومنح الشركات القدرة على جذب العمال.



