شروط جديدة تُلزم الطلاب الدوليين تقديم المزيد من الأموال للحصول على تأشيرة

اعتباراً من تشرين الأول أكتوبر، سيحتاج الطلاب إلى توفير ما يقرب من 25000 دولار قبل أن يتمكنوا من تقديم طلب.

International Students

International Students Source: Getty / SolStock/Getty Images

يحتاج الطلاب الدوليون إلى المزيد من الأموال من مدخراتهم قبل أن يتمكنوا من التقدم للحصول على تأشيرة كجزء من الإصلاحات المصممة لمنع الطلاب غير الراغبين فعليا بالدراسة من القدوم إلى البلاد.
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واعتباراً من تشرين الأول أكتوبر، سيحتاج الطلاب إلى توفير ما يقرب من 25000 دولار [[24505 دولارا]] قبل أن يتمكنوا من تقديم طلب.

وتقوم الحكومة الفيدرالية أيضًا بإغلاق ثغرة في نظام التأشيرات والتي سمحت للطلاب الدوليين بالتخلي عن الدورات الجامعية (الكورسات) للكليات الخاصة حتى يتمكنوا من العمل بدلاً من الدراسة.

وبموجب التغييرات، لن يُسمح للطلاب بعد الآن بالانتقال من الجامعة إلى الدورة المهنية إلا بعد ستة أشهر من دراستهم.
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واعتبارًا من 1 تموز/ يوليو 2023، سيتم تقييد ساعات العمل لحاملي تأشيرات الطلاب بـ 48 ساعة كل أسبوعين ضمن تغييرات تطال عدداً من التأشيرات في سياق تعديل شامل لنظام الهجرة الأسترالي، حيث طرحت الحكومة العمالية عدداً كبيراً من الإصلاحات لحماية مصالح المهاجرين المهرة والطلاب الدوليين والأسر. 

وأعلنت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل عن تغييرات في كل فئة من فئات التأشيرات تقريبًا بعد مراجعة وجدت أن نظام الهجرة الحالي في البلاد يفشل في جذب الأشخاص الأكثر مهارة ومنح الشركات القدرة على جذب العمال.

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نشر في: 26/08/2023 10:38am
آخر تحديث: 26/08/2023 10:40am
By Manal Al-Ani
تقديم: Manal Al-Ani
المصدر: SBS

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