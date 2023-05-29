استقالة مفاجئة لرئيس حكومة ولاية غرب أستراليا العمالي مارك ماكجوان

تم انتخاب رئيس حكومة غرب أستراليا مارك ماكجوان لأول مرة لعضوية برلمان الولاية في عام 1996.

A man wearing a suit and tie who is speaking.

Western Australian Premier Mark McGowan has announced he will quit politics in a shock announcement. Source: AAP / Richard Wainwright

النقاط الرئيسية
  • رئيس حكومة غرب أستراليا يعلن استقالته من منصبه بعد مسيرة 26 عاما في العمل السياسي
  • بدأ ماكجوان حياته السياسية عندما دخل البرلمان في عام 1996
  • تقلد المنصب في عام 2017 وفاز بولاية ثانية في عام 2022
في خطوة مفاجئة، سيتنحى مارك ماكجوان عن منصبه كرئيس لحكومة ولاية غرب أستراليا وينهي مسيرته السياسية والتي استمرت 26 عامًا في برلمان الولاية.

وأكد ماكجوان يوم الاثنين أن هذا الأسبوع سيكون أسبوعه الأخير في العمل.
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وقال ماكجوان في مؤتمر صحفي "إنه ليس قرار اتخذته باستخفاف، لقد فكرت فيه منذ فترة طويلة".

تم انتخاب السيد ماكجوان لأول مرة كعضو عن دائرة Rockingham في عام 1996. وأصبح زعيم حزب العمال في الولاية في عام 2012، وانتُخب رئيسًا للحكومة في عام 2017 ، وفاز بولاية ثانية في عام 2022.

قال ماكجوان: "لقد أحببت التحدي المتمثل في حل المشكلات واتخاذ القرارات ومساعدة الناس".

"لكن الحقيقة هي أنني متعب، متعب للغاية. في الواقع، أنا منهك. دور القيادة السياسية متعب للغاية".

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نشر في: 29/05/2023 3:25pm
By David Aidone
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS
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