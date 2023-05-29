استقالة مفاجئة لرئيس حكومة ولاية غرب أستراليا العمالي مارك ماكجوان

النقاط الرئيسية رئيس حكومة غرب أستراليا يعلن استقالته من منصبه بعد مسيرة 26 عاما في العمل السياسي

بدأ ماكجوان حياته السياسية عندما دخل البرلمان في عام 1996

تقلد المنصب في عام 2017 وفاز بولاية ثانية في عام 2022

في خطوة مفاجئة، سيتنحى مارك ماكجوان عن منصبه كرئيس لحكومة ولاية غرب أستراليا وينهي مسيرته السياسية والتي استمرت 26 عامًا في برلمان الولاية.





وأكد ماكجوان يوم الاثنين أن هذا الأسبوع سيكون أسبوعه الأخير في العمل.



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وقال ماكجوان في مؤتمر صحفي "إنه ليس قرار اتخذته باستخفاف، لقد فكرت فيه منذ فترة طويلة".





تم انتخاب السيد ماكجوان لأول مرة كعضو عن دائرة Rockingham في عام 1996. وأصبح زعيم حزب العمال في الولاية في عام 2012، وانتُخب رئيسًا للحكومة في عام 2017 ، وفاز بولاية ثانية في عام 2022.





قال ماكجوان: "لقد أحببت التحدي المتمثل في حل المشكلات واتخاذ القرارات ومساعدة الناس".





"لكن الحقيقة هي أنني متعب، متعب للغاية. في الواقع، أنا منهك. دور القيادة السياسية متعب للغاية".



