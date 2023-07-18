غرب استراليا: السلطات تحقق بعد العثور على جسم غامض من ركام "فضائي"

تحاول السلطات معرفة ما يجب فعله مع جسم غامض كبير تم العثور عليه على شاطئ بعيد في غرب أستراليا، فيما يسعى الخبراء تأكيد ما إذا كان الجسم جزء من صاروخ فضائي.





وتم العثور على الاسطوانة الصدئة المغطاة بالبرنقيل يوم الأحد بالقرب من غرين هيد ، حوالي 250 كم شمال بيرث، حيث لا تزال المنطقة تحت حراسة الشرطة رغم أعلانها آمنة.





وتقول وكالة الفضاء الأسترالية إن الجسم، الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 2.5 متر وجزئيًا مصنوع من مادة منسوجة ذهبية اللون، يمكن أن يكون جزءًا من مركبة فضائية.



(Image credit: Australian Space Agency)



وقالت الوكالة إنهم على اتصال مع نظرائهم العالميين الذين قد يكونون قادرين على تقديم المزيد من المعلومات.





وتدير شرطة غرب استراليا المشهد وتتحدث إلى أصحاب المصلحة حول كيفية القيام بأمان بإزالة الجهاز من الشاطئ.





وقالت إنه سيتم اتخاذ احتياطات إضافية بسبب مصدرها غير المعروف.





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