غرب استراليا: السلطات تحقق بعد العثور على جسم غامض من ركام "فضائي"

الشرطة وخبراء الفضاء الاستراليون يتحرون حقيقة الجسم المغطى بمادة منسوجة ذهبية اللون

Homicide squad investigations

Homicide squad investigations Source: SBS

تحاول السلطات معرفة ما يجب فعله مع جسم غامض كبير تم العثور عليه على شاطئ بعيد في غرب أستراليا، فيما يسعى الخبراء تأكيد ما إذا كان الجسم جزء من صاروخ فضائي.

وتم العثور على الاسطوانة الصدئة المغطاة بالبرنقيل يوم الأحد بالقرب من غرين هيد ، حوالي 250 كم شمال بيرث، حيث لا تزال المنطقة تحت حراسة الشرطة رغم أعلانها آمنة.

وتقول وكالة الفضاء الأسترالية إن الجسم، الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 2.5 متر وجزئيًا مصنوع من مادة منسوجة ذهبية اللون، يمكن أن يكون جزءًا من مركبة فضائية.
Mysterious part found on beach.png
(Image credit: Australian Space Agency)

وقالت الوكالة إنهم على اتصال مع نظرائهم العالميين الذين قد يكونون قادرين على تقديم المزيد من المعلومات.

وتدير شرطة غرب استراليا المشهد وتتحدث إلى أصحاب المصلحة حول كيفية القيام بأمان بإزالة الجهاز من الشاطئ.

وقالت إنه سيتم اتخاذ احتياطات إضافية بسبب مصدرها غير المعروف.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و 
تويتر
 و 
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل
 
وأندرويد.


شارك
نشر في: 19/07/2023 7:57am
آخر تحديث: 19/07/2023 8:33am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

الأكثر متابعة

A zoomed in Medicare card is pictured.

'ميديكير' يطلق خدمات جديدة للمرضى والأطباء

08:42
WhatsApp Image 2023-07-16 at 1.44.35 PM.jpeg

عائلة فنية عراقية تسعى للاستقرار في أستراليا بمساعدة الموسيقى التقليدية

shooting.jpg

توجيه الاتهام لرجل في أديلاد بقتل زوجته والشروع في قتل ابنته. فما الذي حدث؟

11:43
AYMAN KHAIRI ALSAAD PHOTO.JPG

'فقدت بصري قبل رؤية ملامح أولادي': شاب عربي يتحدى مرضه الوراثي ليحقق النجاح في أستراليا

06:38
Aussie lost.png

كيف نجا بحار أسترالي ظل ضائعا في عرض البحر شهرين كاملين؟

Racing horses

موجة وفيات غامضة تضرب خيول فيكتوريا وتثير قلق الخبراء

14:08
MicrosoftTeams-image.png

'اختلاف جميل لا يخيفنا ': هل تتعارض القيم بين كنف العائلة والمدارس الأسترالية؟

13:57
Daniel Andrews

صدمة للوسط الرياضي في استراليا وخارجها: حكومة فيكتوريا تلغي استضافة بطولة العاب الكومنولث بسبب ارتفاع كلفتها