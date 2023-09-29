وارن موندين متهم بـ"تشجيع العنف" ضد خصومه السياسيين

النقاط الرئيسية: منظمة Fair Australia، التي يمثلها وارن موندين، قللت من أهمية التعليق «البسيط»

أثار كلا المعسكرين القلق بشأن مستوى النقد اللاذع خلال حملات مناقشة صوت السكان الأصليين في البرلمان

شدد وارن موندين سابقًا على الحاجة إلى نقاش محترم عن استفتاء الصوت

الناشط في حملة نعم والمنتمي لشعب نيونغغاي وارين موندين متهم بـ «تشجيع العنف» ضد خصومه السياسيين، بعد أن قال علنًا إنه «يود أن يرى» الملاكم السابق أنتوني موندين يقاتل المدافع عن حملة «نعم» توماس مايو.





لكن منظمة Fair Australia، التي يمثلها وارن موندين، قللت من أهمية التعليق «البسيط» وأصرت على أنه «يناضل من أجل الحفاظ على وحدة البلاد».





وقد أثار كلا المعسكرين القلق بشأن مستوى النقد اللاذع خلال حملات مناقشة صوت السكان الأصليين في البرلمان، والتي شابتها الإساءات الموجهة إلى السكان الأصليين البارزين عبر الأطياف السياسية.





أصبح مايو على وجه الخصوص محط هجمات أنصار حملة «لا»، واضطرت شركة Nine Entertainment Co إلى الاعتذار عن نشر إعلان يصوره بطريقة تعرضت لانتقادات واسعة باعتبارها عنصرية.



هذا الأسبوع، صرح ابن عم موندين بطل العالم السابق في الملاكمة والمعارض للصوت الأبوريجيني في البرلمان أنتوني موندين علنًا أنه يرغب في مواجهة مايو.





وقد استخدم وارن موندين منصة X - تويتر سابقًا - يوم الأربعاء، ليقول: «أريد أن أرى ذلك!!!»



Thomas Mayo has become a lightning rod for attacks from the No camp. Source: AAP / Dan Himbrechts من الجدير بالذكر أن أنتوني موندين لا ينتمي بشكل رسمي لحملة «لا».





لم يرد مايو بشكل مباشر على الفيديو، الذي تضمن أيضًا قيام أنتوني موندين بالتشكيك في انتسابه للسكان الأصليين.





«المعركة الوحيدة التي أخوضها هي من أجل مستقبل أفضل لجميع الأستراليين، باستخدام الكلمات والصبر والتفاهم وأعمال الحب والتضامن».





وقد قال مايو يوم الخميس لـ SBS News إنه يتطلع إلى الاستفتاء و «يأمل أن يكون ناجحًا».



Anthony Mundine said he would like to 'teach [Mayo] a lesson' in the boxing ring. Source: AAP / Bianca De Marchi وقد أدانت مجموعة Uluru Dialogues، وهي مجموعة تضم العديد ممن شاركوا في كتابة بيان أولورو لعام 2017، تعليقات وارن موندين.





وقالت في بيان: «بعد تشجيع متطوعيها على إثارة الارتباك والخوف بين الأستراليين، حققت حملة الرفض الآن قفزة بغيضة لتشجيع العنف».





وقد شدد وارن موندين سابقًا على الحاجة إلى نقاش محترم عن استفتاء الصوت، وأصر على أنه يجب على الأستراليين ألا «يقوموا بالإساءة إلى الناس».





كما انتقد مراراً الإساءات العنصرية الموجهة إليه وإلى زميلته في حملة «لا» جاسينتا نامبيجينبا برايس.



