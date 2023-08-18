"دفعة أولى 2% فقط": خطة حكومية جديدة تعيد إحياء حلم الأستراليين بامتلاك منزل

النقاط الرئيسية Anthony Albanese says Labor's 'Help to Buy' scheme will begin next year.أنتوني ألبانيزي يقول إن خطة العمال Help to Buy أو "المساعدة في الشراء" ستبدأ العام المقبل.

ستساهم الحكومة بنسبة تصل إلى 40 في المائة من سعر شراء المنزل.

كانت الخطة من الوعود الأساسية للعمال قبل انتخابات العام الماضي.

كشف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن خطة الحكومة الفيدرالية للمساعدة في شراء المساكن ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.





والتقى ألبانيزي برؤساء حكومات الولايات والأقاليم في إطار مجلس الوزراء الوطني أمس الأربعاء، وأعلن عن خطة لبناء 1.2 مليون منزل جديد على مدى خمس سنوات لمعالجة أزمة السكن.





وفي حديثه أمام المؤتمر الوطني لحزب العمال في بريزبان، كشف أن النقاشات مهّدت الطريق أمام حزب العمال لتنفيذ وعد انتخابي رئيسي في عام 2024.



Under the scheme, the government contribute up to 40 per cent of the cost of a new home. Source: AAP / Paul Miller وقال: "يعمل الأستراليون بجد. يدخرون. يقدمون التضحيات. لكن الدفعة الأولى للمنزل لا تزال بعيدة المنال".





"ما ستفعله حكومتنا هو المساهمة بحصتها وفتح باب ملكية المنازل".





ويهدف برنامج "Help to Buy" إلى مساعدة أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط على دخول سوق الإسكان بدفعة أولى أقل بكثير.





وبموجب الخطة، ستغطي الحكومة 40 في المائة من سعر شراء منزل جديد و30 في المائة من سعر منزل قائم فعلاً.



كذلك يحصل المشترون على إعفاء من تأمين الرهن العقاري للمقرضين، مما قد يوفر عليهم أكثر من 30,000 دولار. كما أنهم لن يحتاجوا لدفع الإيجار مقابل الحصة التي تملكها الحكومة.





وسيتم تطبيق البرنامج على 10,000 منزل كل عام ويجب على المشترين العيش في المنزل.



كم من المال يوفر المشترون؟

هذا يعتمد على مكان وجودك.



سيكون هناك سقف يعكس تكلفة المنازل في كل ولاية، وكذلك الفرق بين المناطق الحضرية والريفية.





في نيو ساوث ويلز، حيث تعد أسعار العقارات مرتفعة للغاية، سيكون السقف 950 ألف دولار في سيدني والبلدات الريفية الرئيسية. وهذا يعني أن المشترين هناك يمكنهم توفير 380 ألف دولار على منزل جديد، و285 ألف دولار على منزل قائم فعلاً.





لكن الحد الأقصى ينخفض ليصل إلى 600 ألف دولار في باقي أنحاء الولاية، نظراً لأن المنازل في تلك المناطق أرخص نسبياً.





في فيكتوريا، سيتم تطبيق البرنامج على المنازل التي تصل تكلفتها إلى 850 ألف دولار في ملبورن والبلدات الريفية الرئيسية، و550 ألف دولار في باقي أنحاء الولاية.



من هم المؤهلون للاستفادة من برنامج Help to Buy؟

الأستراليون العزاب الذين يكسبون ما يصل إلى 90 ألف دولار، أو الأزواج الذين يبلغ دخلهم المشترك 120 ألف دولار.





ويحتاج المشترون إلى دفعة أولى بنسبة 2 بالمائة، والتأهل للحصول على قرض سكني لما تبقى من عملية الشراء.



