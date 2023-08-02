قاضي الشكاوى يكتشف أخطاء في احتساب 100 ألف من ديون السنترلنك

كشف قاضي الشكاوى عن وجود أخطاء تم ارتكابها عند إحتساب ديون السنترلنك للفترة من 2003 حتى 2020.





وأشار القاضي إلى أن وزارتي خدمات أستراليا والخدمات الاجتماعية ارتكبتا بعض الأخطاء في حساب ما يصل إلى 100000 دين من ديون السنترلنك خلال 17 عاماً.





وقال القاضي إن الوزارتين طبقتا بشكل خاطئ طريقة احتساب الدخل للمستفيدين من دفعات السنترلنك من خلال تطبيق قانون الضمان الاجتماعي من 2003 حتى 7 كانون الأول ديسمبر 2020 عندما تم تغيير القانون.





وقال قاضي شكاوى الكومنولث إن ذلك أدى إلى تقييم الدخل الوظيفي لبعض عملاء السنترلنك على اساس كل أسبوعين بشكل خاطئ وربما أثر ذلك على عدد كبير من مدفوعات السنترلنك.





ووجد القاضي أن خدمات أستراليا أوقفت مؤقتًا مراجعتها لحوالي 13000 ديون بينما حصلت على مشورة قانونية وتعرفت على حوالي 87000 ملفًا آخر قد يكون قد تأثر بـ "توزيع الدخل" غير القانوني أو غير الصحيح العمليات الحسابية.



وزيرة الخدمات الاجتماعية أماندا ريشوورث ووزير الخدمات الحكومية بيل شورتن قالا في بيان مشترك إن الأمر خطير ومعقد ، مشيرين إلى أنه لم يتم استخدام النظام قيد التحقيق لحساب الضمان الاجتماعي منذ تموز يوليو 2021.





وقال الوزيران إنه يمكن أن تكون هناك ديون محتملة أو مدفوعات زائدة لا تزال دون حل.





واضافا إنهما يتفقان مع النتائج التي توصل إليها قاضي الشكاوى بشأن القضية والتي أخذت وقتاً طويلاً للغاية لحلها وهناك حاجة إلى تسويتها في أسرع وقت ممكن.





وقامت الحكومة بتوجيه وزارتي خدمات أستراليا والخدمات الاجتماعية لحل القضايا القانونية العالقة بشأن هذه المسألة على سبيل الأولوية.



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