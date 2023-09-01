"الشمس شمسي والعراق عراقي" وفاة الشاعر كريم العراقي بعد صراع مع المرض

الشمس شمسي والعراق عراقي" رحل صاحب هذه القصيدة، الشاعر كريم العراقي (68 عاماً)، بعد صراعه مع مرض السرطان.



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كريم العراقي، (18 شباط/فبراير 1955 - 1 أيلول/سبتمبر 2023) واسمه الحقيقي كريم عودة، هو شاعر عراقي معاصر وإعلامي. حاصل على جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية عام 2019م.





ونعى كثير من رواد مواقع التواصل الشاعر الراحل، الذي يُعتبر من أهم الشعراء الذين تغنى بكلماتهم كبار النجوم العراقيين والعرب مثل وديع الصافي وأصالة وصابر الرباعي وماجد المهندس وعاصي الحلاني. لكن أبرز نجاحاته كانت مع كاظم الساهر إذا لاقت أغانيهما نجاحاً كبيراً وقدما معاً أكثر من 100 أغنية مثل "كل ما تكبر تحلى" و"دلع النساء" و"المستبدة"، كما أن له العديد من المؤلفات المسرحية والدواوين الشعرية.





حصل العراقي خلال مشواره على جائزة الملك فيصل العالمية عام 2019، كما حصل من منظمة اليونيسف عام 1997 على جائزة أفضل أغنية إنسانية، عن قصيدة "تذكر" التي قدمها الساهر، والتي سلطت الضوء على معاناة أطفال العراق بسبب الحصار.





ولد في محلّة الشاكرية في كرادة مريم في صوب الكرخ ببغداد، حاصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد.



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عمل كريم العراقي معلمًا في مدارس بغداد لعدة سنوات ثم عمل مشرفًا متخصصًا في كتابة الأوبريت المدرسي. بدأ الكتابة والنشر منذ كان طالبًا في المدرسة الابتدائية في مجلات عراقية عديدة منها: مجلة المتفرج، والراصد، والإذاعة والتلفزيون، وابن البلد، ووعي العمال ومجلة الشباب. تنوعت اهتمامات كريم، وشملت كتابة الشعر الشعبي والأغنية والأوبريت والمسرحية والمقالة، فضلا عن اهتمامه بالثقافة والأدب منذ أن كان طالبًا في مرحلة الابتدائية لأنه كان كما يبدو عبقريًا.



