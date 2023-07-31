تعرفوا على الضواحي التي ستتأثر بمسار الطائرات في مطار غرب سيدني الجديد

النقاط الرئيسية الكشف عن مسار الرحلات الجوية الأولي لمطار غرب سيدني الدولي

وزارة النقل تتيح أداة بحث تفاعلية عبر موقعها الالكتروني لمعرفة الضواحي الواقعة في نطاق الرحلات الجوية

سيتم افتتاح المطار بشكل رسمي بحلول نهاية عام 2026

أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية في نيو ساوث ويلز مؤخرا عن مسارات الطيران الأولية، بالإضافة إلى تأثيرات ضوضاء الطائرات المحتملة لمطار غرب سيدني الدولي.





هذا وقد أتاحت الوزارة المعلومات للمجتمعات المحلية من خلال محرك بحث تفاعلي عبر موقعها الالكتروني.



Prime Minister Scott Morrison at the site of Sydney's 2nd international airport, Western Sydney Airport at Badgerys Creek in Sydney. Source: AAP ستتيح هذه الأداة للأشخاص البحث عن عنوان أو موقع ما والحصول على صورة واضحة لتأثير مسارات الطيران الأولية بما في ذلك الارتفاع المتوقع للطيارات في ذلك الموقع وأرقام الطائرات اليومية وضوضاء الطائرات المتوقعة.





كما تم إصدار مواد داعمة لشرح الأساليب المتبعة في تصميم مسارات الطيران الأولية وكيفية احتساب كمية الضوضاء المتوقعة.





وأعلنت كاثرين كينج وزيرة النقل والبنية التحتية في بيان صحفي أن الوزارة ستعقد جلسات للمعلومات والتعليقات المجتمعية بالإضافة إلى انشاء مراكز معلومات متنقلة عبر غرب سيدني ومنطقة Blue Mountains خلال الأشهر القادمة.



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وسيتم أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار عند الانتهاء من تصميم مسار الرحلات قبل بدء تشغيل المطار الجديد بحلول أواخر عام 2026.





وذكر البيان أنه قد تم تطوير مسارات الطيران الأولية من قبل مجموعة خبراء في AirServices Australia ، وهيئة سلامة الطيران المدني ، ووزارة الدفاع ومشغل المطارات WSA Co.





وذكر البيان أنه يمكن للمواطنين زيارة بوابة الموقع الالكتروني على wsiflightpaths.gov.au لاستخدام أداة Aircraft Overflight Noise Tool ، وقراءة المواد الداعمة ، والحصول على تفاصيل أكثر عن تطور المشروع.



