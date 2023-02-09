ما هي التفاصيل المخفية في جوازات السفر الأسترالية الجديدة؟

النقاط الرئيسية: بدأ مكتب الجوازات الأسترالي في طرح جواز السفر الجديد من سلسلة R

تتميز جوازات السفر الجديدة أيضًا بميزات أمان متقدمة مصممة لمنع التزوير وسرقة الهوية

يتم تحديث جواز السفر الأسترالي بانتظام لحماية هوية حاملي جوازات السفر والمعلومات الشخصية

جوازات السفر الأسترالية الجديدة تجعل الناس يبتسمون - ولكن ليس في صورهم.





بدأ مكتب الجوازات الأسترالي في طرح جواز السفر الجديد من سلسلة R، والذي يعرض صورًا لبعض المناظر الطبيعية والحيوانات المحلية الأكثر شهرة في البلاد، ويتضمن أعمالًا لفنانين من السكان الأصليين.





تتميز جوازات السفر الجديدة أيضًا بميزات أمان متقدمة مصممة لمنع التزوير وسرقة الهوية.



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تظهر صفحات الغلاف الأمامي والخلفي السواحل، بينما تم تصميم صفحات التأشيرة لأخذ المالك في رحلة بصرية عبر أستراليا من خلال صور 17 منظرًا طبيعيًا أستراليًا.





تضيف المناظر الطبيعية أيضا تفاصيل أمنية، حيث تتحول السماء في كل صورة إلى مشهد ليلي تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية وتضم أنواعًا مخفية من الحيوانات المحلية.





ووفقا لمكت الجوازات الأسترالي فإنه لأول مرة بالنسبة لجوازات السفر الأسترالية صفحة الصورة مصنوعة من «البلاستيك المتين عالي الأمان ومتعدد الطبقات».





البلاستيك، المعروف أيضًا باسم البولي كربونات، محفور بالليزر بدلاً من طباعته بالحبر وستظهر الصور باللونين الأبيض والأسود بدلاً من الألوان.





في صفحة ميزات الأمان، يتغير لون تصميم على شكل wattle أيضًا بزوايا مختلفة، بينما في الضوء فوق البنفسجي، تتحول العناصر الزرقاء على صفحة الصورة إلى اللون الأحمر، وتظهر بقع حمراء وبيضاء على الغلاف الأمامي الداخلي.



The Australian passport has been updated to include additional security features along with images of Australian landscapes and native species. Source: Supplied / Department of Foreign Affairs and Trade

لماذا تمتلك أستراليا جواز سفر جديد، وهل لا يزال بإمكاني استخدام جواز سفري القديم؟

يتم تحديث جواز السفر الأسترالي بانتظام لحماية هوية حاملي جوازات السفر والمعلومات الشخصية، وقد تم التخطيط لسلسلة R منذ عام 2015.





إذا كان لديك جواز سفر من سلسلة P أو سلسلة N، فيمكنك الاستمرار في استخدامه حتى انتهاء صلاحيته.



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أي شخص تقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد منذ أوائل عام 2023 سيحصل على سلسلة R.





من المتوقع أن تظل الرسوم وعملية التقدم للحصول على جواز سفر كما هي ويقول مكتب الجوازات الأسترالي إنه من غير المتوقع أن يتسبب التغيير الجديد في تأخير معالجة جواز السفر.





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