ما هي تصريحات الرئيس قيس سعيد التي دفعت البنك الدولي إلى تعليق التعاون مع تونس؟

عاد مئات المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم من تونس خوفا من موجة عنف اثر تصريحات الرئيس.

Tunisiaâs president suspends parliament, assumes executive power

Tunisian President Kais Saied announces to assume executive authority in addition to suspending parliament at the Carthage Palace in Tunis, Tunisia on July 25, 2021. (Photo by Tunisian Presidency / Handout/Anadolu Agency via Getty Images) Source: Anadolu / Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images

النقاط الرئيسية:
  • قال رئيس البنك ديفيد مالباس في مذكرة بعثها إلى الموظفين واطّلعت عليها وكالة فرانس برس الإثنين، إنّ خطاب سعيّد تسبّب في "مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف"
  • أمر سعيّد المسؤولين في نهاية شباط/فبراير باتخاذ "إجراءات عاجلة" للتصدي للهجرة غير النظامية
  • عاد مئات المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم من تونس خوفا من موجة عنف اثر تصريحات الرئيس
علّق البنك الدولي "حتى إشعار آخر" محادثاته بشأن التعاون المستقبلي مع تونس بعد الاعتداءات التي شهدتها ضدّ مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في أعقاب خطاب ندّد فيه الرئيس قيس سعيّد بـ"جحافل المهاجرين غير النظاميين".

وقال رئيس البنك ديفيد مالباس في مذكرة بعثها إلى الموظفين واطّلعت عليها وكالة فرانس برس الإثنين، إنّ خطاب سعيّد تسبّب في "مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف"، وإنّ المؤسسة أرجأت اجتماعاً كان مبرمجاً مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع.

وأضاف مالباس في المذكرة "نظرا للوضع، قررت الإدارة إيقاف إطار الشراكة مع الدولة مؤقتا وسحبه من مراجعة المجلس".

لكنّ وكالة فرانس برس علمت أنّ المشاريع وبرامج التمويل الجارية ستستمر.
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وعاد مئات المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم من تونس خوفا من موجة عنف اثر تصريحات الرئيس.

وأمر سعيّد المسؤولين في نهاية شباط/فبراير باتخاذ "إجراءات عاجلة" للتصدي للهجرة غير النظامية، مدعيا دون دليل وجود "ترتيب إجرامي" يهدف إلى "تغيير التركيبة الديموغرافية" في تونس.

وزعم أن مهاجرين يقفون وراء جرائم في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، ما أدى إلى موجة من عمليات الطرد من العمل والمساكن والاعتداءات اللفظية والجسدية.

والإثنين أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس عن "قلق بالغ" لدى الولايات المتحدة "إزاء تصريحات الرئيس سعيّد".

ودعا المتحدّث باسم الخارجية الأميركية الحكومة التونسية إلى "احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين".

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نشر في: 7/03/2023 8:00pm
المصدر: SBS

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